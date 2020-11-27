Elazığ'da "Bir gönüle de siz girin" videosunu on binler izledi, çok sayıda tablet bağışı geldi - Son Dakika

Elazığ'da "Bir gönüle de siz girin" videosunu on binler izledi, çok sayıda tablet bağışı geldi

27.11.2020 10:32

Elazığ'da "Bir gönüle de siz girin" videosunu on binler izledi, çok sayıda tablet bağışı geldi Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın "Bir gönüle de siz girin" diyerek hazırlattığı duygusal anlar içeren kısa film sayesinde öğrenciler için çok sayıda tablet bağışı geldi.

Elazığ'da "Bir gönüle de siz girin" videosunu on binler izledi, çok sayıda tablet bağışı geldi

ELAZIĞ - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın "Bir gönüle de siz girin" diyerek hazırlattığı duygusal anlar içeren kısa film sayesinde öğrenciler için çok sayıda tablet bağışı geldi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukların uzaktan eğitimiyle ilgili duygusal bir kısa film hazırlattı. Hazırlanan kısa filmin sosyal medya hesaplardan paylaşılmasıyla birlikte, on binlerce kişi izledi. İzleyenler duygularını dile getirirken, projeye destek amaçlı kentteki kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlardan yüzlerce tablet bağışı geldi. Projeye katılmak isteyenlerin Vakıflar Bankası Elazığ Fırat Şubesi IBAN: TR92 0001 5001 5800 7305 9452 63 HESAP NO: 4450005502108' üzerinden kampanyaya destek verebileceği aktarıldı. Hayırsever vatandaşların sağlayacağı desteklerle alınacak tabletlerin, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılarak uzaktan eğitim sürecine destek sağlanacağı kaydedildi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan video klip ile kampanyayı başlatan Başkan Şerifoğulları, yaşanan tüm zorlu süreçlerde olduğu gibi pandemi sürecinde de toplumun tüm kesimlerinin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmasının önemine vurgu yaptı.

Başkan Şerifoğulları açıklamasında," Biz milletçe öz benliğimizde yer alan kardeşlik ve dayanışma duygusuyla bu zorlu süreci de geride bırakacağız. Yaşanan pandemi nedeniyle geleceğimiz olan çocuklarımız için atacağımız her adım her şeyden daha da kıymetlidir. Biz Elazığ Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak uzaktan eğitim sürecinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize imkanlarımız dahilinde tablet desteği sağladık. Bu zorlu süreçte eğitime katkı adına ne gerekiyorsa yapmaya da devam edeceğiz. Zira hiçbir çocuğumuzun eğitimden yoksun kalmasına müsaade etmeyiz. Başlattığımız kampanya ile bu desteği daha da büyütmeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki hemşehrilerimiz bu kampanyaya gereken desteği sağlayarak çocuklarımızın geleceğine destek sağlayacaklar. Bu gün her zamankinden daha çok birlik olma zamanıdır. Çocuklarımızın eğitim sürecine sağlayacağımız destek yarınlarımıza yapacağımız en güçlü yatırım olacaktır" dedi.

Elazığ'da Bir gönüle de siz girin videosunu on binler izledi, çok sayıda tablet bağışı geldi
Elazığ'da Bir gönüle de siz girin videosunu on binler izledi, çok sayıda tablet bağışı geldi
Elazığ'da Bir gönüle de siz girin videosunu on binler izledi, çok sayıda tablet bağışı geldi
Elazığ'da Bir gönüle de siz girin videosunu on binler izledi, çok sayıda tablet bağışı geldi

Edibe Şahin, Kısa Film, Tablet, Elazığ, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'da 'Bir gönüle de siz girin' videosunu on binler izledi, çok sayıda tablet bağışı geldi - Son Dakika


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