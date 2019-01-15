Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

51 dakika önce

Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Cahit Subaşı (53) idaresindeki hafif ticari araç, Elazığ- Bingöl kara yolu Mollakendi beldesi mevkisinde devrildi.

Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen UMKE görevlilerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:40 Kaynak: AA

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