Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
51 dakika önce
Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ
'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Cahit Subaşı
(53) idaresindeki hafif ticari araç, Elazığ- Bingöl
kara yolu Mollakendi
beldesi mevkisinde devrildi.
Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen UMKE görevlilerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:40 Kaynak: AA
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