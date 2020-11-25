Elazığ'da "Kadına Şiddete Hayır" etkinliği - Son Dakika

Elazığ'da "Kadına Şiddete Hayır" etkinliği

25.11.2020 15:58
Elazığ'da

Elazığ'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün desteği polis ve jandarmanın katılımıyla stantlar açılarak etkinlik düzenlendi.

Elazığ'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün desteği polis ve jandarmanın katılımıyla stantlar açılarak etkinlik düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' nedeniyle etkinlik düzenlendi. Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlik kapsamında günün önemine dikkat çekmek için stantlar kuruldu. Görevliler tarafından broşür dağıtılırken, ziyaretçiler de turuncu maske takıp oluşturulan dilek ağacına yazdıkları notlarla, etkinliğe destek verdi. Turuncu renkli boyalar ile el izi yapılan etkinlikte "Kadına Şiddete Dur" yazılı bez torbalara el basıldı.

Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durduklarını ve bu konuda farkındalık oluşturma adına iki hafta boyunca etkinlikler düzenleneceğini belirten Vali Erkaya Yırık, " 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, dolayısıyla sabah kadına yönelik şiddetle mücadelede koordinasyon izleme kurulumuzca bir toplandır yaptık. Bu toplantıda ülkemizde İçişleri Bakanlığı'mızın önderliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile kolluk kuvvetlerinin de iştirak etmesiyle bir eylem planı hazırlanmıştır. Bu eylem planı kapsamında iki hafta süresince kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık çalışmaları yapılacak. Bugün itibariyle arkadaşlarımız bir avm'de stant çalışması yapmışlar. Burada maksat kadına karşı, toplumun en önemli unsuru olan annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz baş tacımızdır, onlara yönelik çalışmalarla bilinç oluşturmaktır" dedi.

Kurum olarak İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ile birlikte farkındalık amaçlı bir etkinlik yaptıklarını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç ise kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durduklarını ŞÖNİM ile can güvenliği tehlikede olan, kalacak yeri olmayan kadınlara çocuklarıyla birlikte kadın konukevlerinde barınma hizmeti verdikleri aktardı.

Programa Vali Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet müdürü Celal Sel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da Kadına Şiddete Hayır etkinliği
Elazığ'da Kadına Şiddete Hayır etkinliği
Elazığ'da Kadına Şiddete Hayır etkinliği
Elazığ'da Kadına Şiddete Hayır etkinliği
Elazığ'da Kadına Şiddete Hayır etkinliği
Elazığ'da Kadına Şiddete Hayır etkinliği
Elazığ'da Kadına Şiddete Hayır etkinliği

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği - Son Dakika


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