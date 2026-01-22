Elazığ\'da Yangın: Engelli Genç Kız Hayatını Kaybetti

Elazığ'da tek katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki engelli genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Salıbaba Mahallesi İpekyolu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın esnasında içeride olduğu öğrenilen engelli ve yatalak 17 yaşındaki Sude Naz Bozyiğit'i de çıkaran vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, karbonmonoksit gazına maruz kalan Bozyiğit'i ambulansa alarak tedavisini gerçekleştirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 yaşındaki genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozyiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ