Elazığ'daki deprem çevre illerde de hissedildi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Hatay ,Muş, Kilis, Sivas, Adıyaman, Malatya, Kayseri'de de hissedildi. Depremde panik olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Merkez üssü Elazığ 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'ın tüm ilçelerinde hissedilen depremde vatandaşlar panikle sokaklara indi.

ELAZIĞ'DA MEYDANA GELEN DEPREM MUŞ'TA KORKUYA NEDEN OLDU

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Muş'ta da korkuya neden oldu.

Elazığ Sivrice'de 20.55'te meydana 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Muş'ta da hissedilen şiddetli depremin ardından korku ile dışarı çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar yakın illerdeki akrabalarını arayarak durumlarını sordular. Muş'ta korkulu bekleyiş sürüyor.

Depremi çok kötü hissettiğini anlatan vatandaşlardan Recep Çelik, ani bir şiddetli sallantı olduğunu ve başının döndüğünü söyledi. Dışarı çıkınca Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde depremi öğrendiklerini kaydeden Çelik, " Diyarbakır'da etkilenmiş. Şu anda oradaki akrabalarımızdan haber bekliyoruz. Akrabalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz acaba onlara bir şey oldu mu olmadı mı diye. Gerçekten çok kötü bir şekilde sallandık" dedi.

SİİRT'TE DEPREM PANİĞİ: VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Elazığ'daki 6,8'lik deprem Siirt'te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

Siirt kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem nedeniyle, Siirt'te vatandaşlar sokağa döküldü. Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem, Siirt'te korkuya neden oldu. Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Depremin paniğini yaşayan bazı vatandaşlar ise kucaklarındaki bebeklerle evlerine girmeyerek, korku dolu bekleyişlerini sürdürdü.

Can ve mal kaybının olmadığı depremde dışarı çıkan vatandaşlar, yaşadıkları panikten ötürü geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM DİYARBAKIR'DA PANİĞE NEDEN OLDU

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da paniğe neden olurken, Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde bazı evlerde hasar olduğu bildirildi. Diyarbakır merkezde yaşanan panik ile bazı vatandaşların kendilerini balkonlardan aşağı atarak yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sırasındaki panik anları kameralara yansırken deprem nedeniyle Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde ise bazı evlerde hasar olduğu bildirildi.

Diyarbakır merkez de evde depreme yakalanan vatandaşlar ise panik halinden kendilerini dışarı atarken bazı vatandaşlar ise korkuyla kendilerini balkonlardan atarak yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, Çüngüş ilçesine ise AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(Adem Karagöz - Mehmet Bayrak-Uğur Ulu-Selami Deniz/İHA)