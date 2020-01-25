Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

11 dakika önce

İran, Hollanda, İsveç, Estonya, Nepal ve Ürdün dışişleri bakanları ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK), Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ile dayanışma vurgusu yaparak, başsağlığı dileklerini paylaştı.

Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları, System.String[]

İran, Hollanda, İsveç, Estonya, Nepal ve Ürdün dışişleri bakanları ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK), Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ile dayanışma vurgusu yaparak, başsağlığı dileklerini paylaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Çavuşoğlu'na taziye ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten İranlı ve Hollandalı bakanlar, yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye'yi vuran deprem hakkında trajik haberler. Etkilenen herkese en derin taziyelerimizi yolluyoruz." ifadesini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, "Korkunç depremde sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkıyla beraberiz." mesajını Twitter üzerinden iletti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali de sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziyelerini sundu ve dayanışma mesajını paylaştı.

Diğer yandan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde'nin Twitter paylaşımında, "Suriye halkı adına Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler için bütün Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Kalplerimiz, en zor zamanımızda yanımızda duran kardeşlerimizle. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." mesajı yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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