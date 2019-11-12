- Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de 545 bin fidan toprakla buluştu

ELAZIĞ - Elazığ,Tunceli ve Bingöl'de "Geleceğe Nefes Ol" seferberliği kapsamında 545 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Geleceğe Nefes Ol" seferberliği kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 64 farklı noktada 250 bin fidan dikimi yapıldı. 64 yerden Harput yolunda bulunan TSK Elazığ Garnizonu Ormanı'nda yapılan fidan dikimine Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse,Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan,İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, diğer protokol üyeleri, kurum, kuruluşların müdürleri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismine de bir fidan dikti. Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar kendi isimleri yazılı fidanları toprakla buluşturdu. Alanda, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ile 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilen 11 Kasım'ın dünya ağaçlandırma, yeşillendirme doğa ve tabiat severliğine geçeceğini aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım," Cumhurbaşkanımızın himayesinde 11 milyon hedefi ile 11 Kasım saat 11'de fidan dikme başlatılan kampanya fazlası ile hedefine ulaştı. 11 milyonu aşkın fidan bugün toprak ile buluşmuş olacak. İlimizde de hedeflenen rakam 250 bin ama büyük bir sahiplenme ile özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin toplumun her kesiminden insandan sahiplenmesi ile çok şükür bu rakamı da geçmiş durumdadır"dedi.

Bölge olarak 8 ilde yaklaşık 1 milyon fidanı toprak ile buluştuğunu aktaran Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner ise, Elazığ'da merkez ve ilçelerde 64 lokasyon da 250 bin fidanın toprakla buluştuğunu kaydetti.

Fidan dikme etkinliğine katılan öğrenciler ise güzel ve faydalı bir çalışmada olmaktan duydukları mutluluğu aktardı.

Tunceli'de 230 bin fidan toprakla buluştu

Tunceli ve 7 ilçesinde de fidan dikimi gerçekleştirildi. Seferberlik kapsamında 50 bin fidan hedeflenen Tunceli'de, 81 bin fidan sahiplenilirken 230 bin fidan ise toprakla buluşturuldu.Bu sayede Tunceli Türkiye genelinde ilk 3'e girdi. Munzur Üniversitesi kampüs alanı içerisindeki fidan dikimine ise, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Fidan dikiminden sonra kampüs alanında bir araya gelen öğrenciler ve otizmli bireyler halay çekerek Türkiye'de ilk 3'e girmeyi kutladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de binlerce fidanın toprakla buluştuğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi milli ağaçlandırma günü. Bugün 11 milyon fidan Türkiye'nin her köşesinde toprakla buluşuyor. Bizde bugün Munzur Üniversitesinde kampüs alanındayız. Tunceli ailesi olarak binlerce fidanı dikiyoruz. Bunlara 7 ilçemizde dahil. Binlerce fidanımız şuan toprakla buluşuyor. Biz emeği geçen tüm herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Gelecek nesle daha yeşil bir Türkiye için uğraşmak gerekiyor. En güzeli de 11 milyon fidan bugün Guinness Rekorlar Kitabına da girecek. Tunceli olarak da ilk 3'e girmiş bulunmaktayız. Buda bizi ayrıca mutlu etti" dedi.

Etkinliğe katılanlardan Nihan Yıldırım, " 81 ilimizde fidan dikiliyor. Seçilen bölgeler genellikle heyelan bölgesi. Bu doğamıza büyük bir katkı sunacak. Herkes fidanları dikiyor. Bizde Tunceli ayağındayız. Büyük bir emek var. Bu emek gelecek nesillere de örnek olmasını temenni ediyorum. Yeşil bir doğa yeşil bir gelecek demek. Doğayı bu hale getirmek bizler için muhteşem bir duygu" diye konuştu.

Sınav için üniversiteye geldiklerini aktaran öğrencilerden Abdulaziz Çoşkun ise, "Sınavımızı ağaçlar için iptal ettik. Şimdi ağaç dikiyoruz. Bence doğa adına çok iyi bir şey. Bunu yapan tüm yöneticilere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bingöl'de 65 bin fidan toprakla buluştu

Bingöl'de de belirlenen 6 farklı noktada fidan dikimi gerçekleştirildi. Kent genelinde 6 farklı noktada toplam 65 bin fidan dikimi yapıldı. Genç yolu üzerinde bulunan Şeyh Ahmed mesire alanı mevkiindeki fidan dikimine ise Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl'ün fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye genelinde 3'uncu kent olduğunu aktaran Vali Kadir Ekinci, "Her alanda olduğu gibi özellikle orman değerli açısından da ülkemizde kıymetli işler yapılıyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu açıklama çerçevesinde son 20 yılda tüm dünyada orman varlıkları azalırken ülkemizde 2 milyon hektar artış göstermiştir. Dolayısıyla bu artışta hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın büyük katkısı vardır. Öte yandan tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de çok ciddi bir duyarlılık ve ilgi hasıl olmuştur. Özellikle Orman Bakanlığımızın ilimizin için belirlemiş olduğu 65 bin fidan kapasitesi bu duyarlılıkla beraber 103 bine çıkmıştır. Yüzde 158'lik sahiplenme oranıyla da Türkiye'de üçüncüsü il olmuştur. Bingöl halkına duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bu projenin herkes tarafından sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise, "Bizim çocuklarımıza doğayı, ormanı, fidanı çok ciddi anlamda aşılamamız gerekiyor. Ormanın önemini çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu çalışmanın hepimizin tarafından sahiplenilmesi gerektiğini bütün kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşların bundan sonra da çok fazla duyarlılık göstermesini herkesin ağaç dikmesini gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fidan dikiminin eğlenceli geçtiğini aktaran öğrencilerden Mert Coşkun, "Bugün hep birlikte bir ağaç dikimi gerçekleştirdik arkadaşlarımızla. Çok eğlenceli geçti. Ağacımın adını da Kahraman koydum ve daha güzel olacağını düşündüm" diye konuştu.

Eğitim ve Toplum Gönüllü Semiramis Karaaslan'da, "Geleceğe nefes olmak için 65 yaşında bir kadın olarak buradayım. Türkiye'de fidan dikmenin 3 il olan Bingöl'ün farklı bir gururunu yaşıyorum. Ne mutlu bize ki daha güzel, daha yeşil bir Türkiye için Bingöl için buradayız" dedi.

(ET-CK-HİV-Y)