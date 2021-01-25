Elektrik sektöründe daimi ve sınırsız dijital dönüşüme başlandı - Son Dakika

Elektrik sektöründe daimi ve sınırsız dijital dönüşüme başlandı

25.01.2021 14:07
Elektrik sektöründe daimi ve sınırsız dijital dönüşüme başlandı, System.String[]

Türkiye'de üç bölgede 8.4 milyon tüketiciye elektrik satış ve dağıtım hizmeti veren Cengiz ve Koloğlu çatısı altındaki 6 şirket, Türkiye'de geniş çaplı dönüşüme imza attı.

Türkiye'de üç bölgede 8.4 milyon tüketiciye elektrik satış ve dağıtım hizmeti veren Cengiz ve Koloğlu çatısı altındaki 6 şirket, Türkiye'de geniş çaplı dönüşüme imza attı. Kesintisiz enerji ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefi kapsamında Oracle ile başlatılan teknolojik dönüşümün ikinci fazı imzalandı ve sektörde 'daimi ve sınırsız' bir dijital dönüşüme başlandı.

Cengiz ve Koloğlu Grubu'nun İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik satış ve dağıtım alanlarında hizmet veren şirketleri; sektörde önemli bir adım attı. Özelleştirme sonrasında dönüşüm yatırımlarına hız veren ortaklığın çatısı altında faaliyet gösteren dağıtım şirketleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.(AEDAŞ), Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ile görevli tedarik şirketleri CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Oracle ile başlatılan iş birliğinde çıtayı en yükseğe koydu. Projenin ikinci fazı ile sektörde 'daimi ve sınırsız' dijital dönüşüm başlatıldı.

"YENİLİKÇİ ADIMLAR PEŞ PEŞE GELECEK"

40 milyar kWh (Kilowatt saat) elektrik satış ve dağıtım gücüyle Türkiye'nin üç bölgesinde 8.4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren grup şirketlerinin bu anlaşma ile enerji sektöründe ve teknoloji anlamında lider oyuncu olmayı hedeflediklerini dile getiren CK Enerji Grup Koordinatörü Utku Guruşçu, "Grup bünyesinde başlatılan teknolojik dönüşümün ilk fazını tamamlamıştık. Projenin ikinci fazında bu kez bir ilke imza attık. Oracle ile tüm gereksinimlerimizi karşılamak adına yaptığımız yeni anlaşma ile sektörün lider şirketi olarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak yenilikçi adımlar peş peşe gelecek. Özellikle iş zekası, ileri analitik çözümleri ve mobilize alanında yeni çözümler ortaya koyacağız. Böylece 'Her An Sizinle' sloganımızın vaatlerine her geçen gün daha da yaklaşmış olacağız" dedi.

"İLK FAZIN FAYDASI PANDEMİ DÖNEMİNDE GÖRÜLDÜ"

Grup bünyesinde tamamlanan teknolojik dönüşümün ilk fazına ilişkin faydaların Covid-19 sürecinde net olarak görüldüğünü dile getiren Guruşçu, "Bu dönemde evde kalmanın etkisi ile mesken abonelerinin elektrik tüketimi arttı. Şebekedeki yeni sistem ve modernize altyapımızla bu süreçte elektrik tedariğinde hiçbir aksama yaşamadık, kesintisiz hizmet verdik. Şebeke işletim sistemi teknik altyapı dönüşümleri ve ek veri entegrasyonları ile şebekede oluşan tedarik kesintilerine hızlı müdahalenin ötesine geçerek proaktif bir kesinti yönetim anlayışını uygulamaya başladık. Artık yeni analiz sistemleri yardımı ile şebekede meydana gelebilecek olumsuzlukları önceden tahmin ediyor, önlem alabiliyoruz. Bu sayede de tedarik sürekliliğinde ciddi iyileşmeler sağladık" diye konuştu.

Cengiz ve Koloğlu Grubu'nun elektrik dağıtım ve satışında hizmet veren şirketlerinin dijital dönüşüm altyapısındaki teknolojiyi sağlamak üzere yakın iş birliği içinde olduklarını kaydeden Oracle Türkiye Teknoloji Satış Ülke Direktörü Merve Söylemez, "8.4 milyon kullanıcıya 40 milyar kWh elektrik sağlayan enerji şirketinin uzun soluklu dijitalleşme yolculuğunda yanında olarak en yeni teknoloji ürün ve çözüm desteğini kendilerine sağlıyor ve bu yolda birlikte yürümekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Şirketimizin enerji sektörüne özelleşmiş pazar lideri iş uygulamaları ve teknoloji çözümlerini uzun yıllardır kullanan Cengiz ve Koloğlu Grubu'na, yeni dönemde iş sürekliliği, yedeklilik, veri güvenliği ve ileri analitik çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz. Dijital dönüşüm yolculuklarında seçtikleri iş ortağı olarak inovasyon odaklarını destekleyen yenilikçi ve ileri teknoloji çözümlerimizle iş birlikteliğimizin artarak devamı için de yeni bir anlaşmaya imza attık" şeklinde konuştu.

-İHA-

Dijital Dönüşüm, Türkiye, Oracle, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elektrik sektöründe daimi ve sınırsız dijital dönüşüme başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı "Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan 'Ahiret' açıklaması: İnanmıyorum Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'le görüşmek adına mektup yolladı Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Güney Koreli ünlü rapçi Heon-cheol evinde ölü bulundu Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu
Chelsea, Lampard'ı kovarak yerine Thomas Tuchel'i getirecek Chelsea, Lampard'ı kovarak yerine Thomas Tuchel'i getirecek         
14:08
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok         
13:49
Bir kütükle mucize keşif! 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu Bir kütükle mucize keşif! 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu         
13:43
Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı         
13:26
SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1 milyon 428 bin oldu SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1 milyon 428 bin oldu         
13:13
Kağıt toplayıcısı, 2'si kadın 3 yabancı uyruklu şahsı art arda bıçakladı Kağıt toplayıcısı, 2'si kadın 3 yabancı uyruklu şahsı art arda bıçakladı         
12:44
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek         
11:55
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor         
11:18
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi         
10:45
Profesör Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız         
09:54
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 14:23:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik sektöründe daimi ve sınırsız dijital dönüşüme başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei