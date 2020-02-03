Elektronik kelepçeyi kırdı, eşine şiddet davasında tutuklandı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayıp, tehdit ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla 3 aylığına takılan elektronik kelepçeyi kırdığı belirlenen Murat Cem K. (36) hakkında, 'devlet malına zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. ile 4 yıllık arkadaşlıktan sonra evlendi. Çiftin, şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. Murat Cem K., iddiaya göre, şiddet uygulamaya başlayınca Zeliha Erdemir, 7 Kasım 2014'te Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava 26 Aralık 2016'da sonuçlandı ve çift boşandı. Ayrıldıktan sonra da Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' mesajını paylaşarak, yardım istedi.

3 AY SÜREYLE ELEKTRONİK KELEPÇE

Bunun üzerine Aydın Barosu'nca adres değişikliği nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi. Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkemece yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereğince Murat Cem K.'nin, boşandığı Zeliha Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararının gözden geçirilip, kelepçeyi takmaması halinde Murat Cem K.'ye 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanmasına da karar verdi. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.

ARIZALI ÇIKMIŞTI

Mahkemenin kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldı. Kısa süre içinde arızalı olduğu anlaşılınca Murat Cem K. için yeni kelepçe istendi. Yeni elektronik kelepçenin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Murat Cem K.'ye, 26 Aralık'ta eski eşini rahatsız etmemesi için yeni elektronik kelepçe takıldı. Bu kelepçeyi 29 Ocak Çarşamba günü kırdığı belirlenen Murat Cem K. hakkında, devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.