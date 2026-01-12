Eli Olmadan Sanat Yaratıyor - Son Dakika
Eli Olmadan Sanat Yaratıyor

Eli Olmadan Sanat Yaratıyor
12.01.2026 09:59
Vedat Kiyat, doğuştan iki eli olmadan resim yaparak ailesini geçindiriyor ve yoğun sipariş alıyor.

VAN'da doğuştan iki eli olmayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Vedat Kiyat (38), dirseklerine yerleştirdiği kara kalem ve yağlı boya fırçalarıyla çizdiği resimlerle hayata tutundu. Sosyal medyada paylaştığı resimlere yoğun talep olduğunu belirten Kiyat, siparişleri yetiştirmekte zorlandığını söyledi.

Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde doğuştan iki eli olmayan Vedat Kiyat, küçük yaşlarda yaylada küçükbaş hayvanları otlatırken, taşlar üzerine resim çizmeye başladı. Vedat Kiyat daha sonra kara kalem ve yağlı boyadan portre, manzara, hayvan ve doğa resimleri yaptı. 4 çocuk babası Kiyat, üniversite sınavlarına girip YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı.

NARİN GÜRAN'IN PORTRESİNİ ÇİZDİ

4'üncü sınıf öğrencisi olan Kiyat, Diyarbakır'da katledilen Narin Güran, Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kalp krizi sonrası yaşamını yitiren eski DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birçok ünlü sanatçının da portresini çizdi. Resimlerini sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Vedat Kiyat, yoğun sipariş almaya başladığını söyledi. Kiyat, "Köydeyken dağlarda koyunları otlatırken özellikle düz taşlar bulmaya çalışırdım. O taşların üzerine resim çizerdim. Hatta bazen hayvanları bilerek taşlık alanlara götürürdüm. Abim ve amcalarım neden otlak yerine gitmediğimi sorarlardı ve bana kızarlardı" dedi.

HEM OKUYOR HEM AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR

Vedat Kiyat, çizdiği resimlerden elde ettiği gelirle ailesini geçindirdiğini ifade ederek, "Okula başlamadan önce de resim çiziyordum. Yeteneğimi geliştirerek devam ettim. Önce kara kalemle başladım ardından yoğun taleple yağlı boya resimler yapmaya başladım. Şu an çok yoğun sipariş var. İsteyenlere çizdiğim portreleri kargo ile gönderiyorum" diye konuştu.

Engelli olmanın sanata engel olmadığını vurgulayan Kiyat, "Benim için resim çizmek bir yaşam biçimi. Resim yaparken çok mutlu oluyorum. Dirseklerimle çiziyorum ama ortaya çıkan eserler benim dünyam. Aldığım 16 bin TL engelli maaşım ailemi geçindirmek için yeterli değil. Bu para üniversiteye gidiş geliş masrafıma ancak yetiyor. Çocuklarım da okuyor. Bazen okula aç gittikleri bile oldu. Bu resimleri çizerek çocuklarımı geçindiriyorum. Eğer bu işi yapmazsam büyük sıkıntı yaşarız. Bugüne kadar birçok kurum ev belediyelerle iş görüşmesi yaptım ancak somut bir destek alamadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eli Olmadan Sanat Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eli Olmadan Sanat Yaratıyor
