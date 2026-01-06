Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı - Son Dakika
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

Elif Kumal\'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı
06.01.2026 10:27  Güncelleme: 11:45
Elif Kumal\'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı
Elif Kumal'ın göletten çıkarılan aracında yapılan ilk incelemede ön lastiklerin patlak olduğu, vitesin P'de bulunduğu, el freninin çekili olduğu ve camın bir miktar açık olduğu belirlendi. Daha önce bulunan kartel koruma parçasının da araca ait olduğu kesinleşirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı bölgede kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal, 8 gün süren arama çalışmalarının ardından Yukarıyapıcı Göleti'nde otomobilinin içinde ölü bulunmuştu. Olay sonrası göletten çıkarılan araç incelemeye alındı.

ÖN OTOPSİ: ÖLÜM NEDENİ SUDA BOĞULMA

Kumal'ın ön otopsi raporunda ölüm sebebi "suda boğulma" olarak kaydedildi. Raporda, vücudunda kurşun ya da kesici-delici alet izine rastlanmadığı belirtildi.

ARAÇTAKİ İLK BULGULAR ORTAYA ÇIKTI

Gölden çıkarılan otomobil üzerinde yapılan ilk incelemelerde dikkat çeken bulgular tespit edildi. Buna göre;

  • Ön lastiklerin patlak olduğu,
  • Vitesin park (P) konumunda bulunduğu,
  • El freninin çekili olduğu,
  • Sürücü camının bir miktar açık olduğu,
  • Sürücü hava yastığının patlamadığı ancak perde yan hava yastıklarının açıldığı görüldü.
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

KARTEL KORUMA PARÇASI ARACA AİT ÇIKTI

Arama çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu kesinleşti. Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirtilen ön tampon korumalığına ait gri plastik parçaların da yine arama günlerinde göl kıyısında bulunduğu ifade edildi.

Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği ise henüz netlik kazanmadı. Elif Kumal'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Elif Kumal, Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi'ndeki köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Kumal'ın annesi Aynur Kumal'ın güçlükle ayakta durduğu, ağabeyi İbrahim Kumal'ın ise taziyeleri kabul ettiği belirtildi. Gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis G.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Erdek, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı - Son Dakika

