Elif Kumal\'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı bölgede kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal, 8 gün süren arama çalışmalarının ardından Yukarıyapıcı Göleti'nde otomobilinin içinde ölü bulunmuştu. Olay sonrası göletten çıkarılan araç incelemeye alındı.
Kumal'ın ön otopsi raporunda ölüm sebebi "suda boğulma" olarak kaydedildi. Raporda, vücudunda kurşun ya da kesici-delici alet izine rastlanmadığı belirtildi.
Gölden çıkarılan otomobil üzerinde yapılan ilk incelemelerde dikkat çeken bulgular tespit edildi. Buna göre;
Arama çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu kesinleşti. Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirtilen ön tampon korumalığına ait gri plastik parçaların da yine arama günlerinde göl kıyısında bulunduğu ifade edildi.
Aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği ise henüz netlik kazanmadı. Elif Kumal'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Elif Kumal, Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi'ndeki köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Kumal'ın annesi Aynur Kumal'ın güçlükle ayakta durduğu, ağabeyi İbrahim Kumal'ın ise taziyeleri kabul ettiği belirtildi. Gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis G.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
