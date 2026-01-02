Elif Kumal'ın Kayıp Durumu Ciddileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elif Kumal'ın Kayıp Durumu Ciddileşiyor

Elif Kumal\'ın Kayıp Durumu Ciddileşiyor
02.01.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elif Kumal'ın kaybolması üzerine ailesi endişeli. Kayıp için arama çalışmaları devam ediyor.

'UMARIM Kİ KAÇIRIP, BİR YERE SAKLAMIŞTIR'

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'ı arama çalışmaları sürerken, yengesi Fatma Kumal, DHA muhabirine konuştu. Fatma Kumal, "Hiçbir iz yok, sıfır iz. Görgü tanığı bile bulamıyoruz. İnsanlar korkuyor mu, çekiniyor mu bilmiyoruz. 6'ncı gün artık bir insanın yaşama olanağının sıfır olduğu, cesedin bozulabileceği, ceset varsa ortada. Umarım ki kaçırmıştır, bir yere saklamıştır. Çıkarsın. Ben cesedimi bile tek parça bulamayacak durumdayım şu an, ceset varsa ortada" diye konuştu.

'DARBEDİP, SAÇINDAN TUTARAK YERDE SÜRÜKLEMİŞ'

Elif ile erkek arkadaşı Enis G.'nin 1 yıldan uzun bir süredir beraber olduğunu söyleyen Fatma Kumal, şüpheli ile arkadaşının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kumal, kamp alanında bulunan Yavuz isimli arkadaşlarının Elif'in darbedildiğine ve şiddet gördüğüne şahit olduğunu belirterek, "Darp var, bunu ifadesinde belirtmiş. Bu nasıl salınır, nasıl salınır. Bunun ben başka birini darbetmeyeceğini, akıl sağlığının yerinde olduğunu nereden bileyim. Üstünde çizik olduğunu, saldırdığını, yanındaki arkadaşları ifadesinde hepsini söylemiş. İleri derecede darp olduğunu, Elif'in üstünün başının çamur içinde kaldığını, sürüklendiğini, saçının yolunduğunu söylemiş. İnsan sevdiğine nasıl zarar verir" dedi.

'ELİF'İ ÖLDÜRÜP GÖMDÜLERSE, KOCA ARABAYI NE YAPTILAR'

Eşi İbrahim Kumal ile birlikte Konya'dan gelerek arama çalışmalarını yerinde takip ettiklerini kaydeden Fatma Kumal, "6 gün kısa bir süre değil. Her kayıp bulunuyor, Elif'in arabası bile yok, bulunamadı. Elif'i öldürüp, bir çukura atıp, gömdüler, üstünü kapattılar diyelim, koca arabayı ne yaptılar" ifadelerini kullandı.

'SAÇ TELİ BİLE YOK'

Endişelerinin her geçen dakika arttığını belirten Fatma Kumal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızdan destek, yardım bekliyoruz. Aramalar hızlı bir şekilde, ilgili bir şekilde devam ediyor fakat 6'ncı günü kaybımızın, endişelerimiz giderek artıyor. Suçlu durumdaki kişi salınmış vaziyette, yanındaki kişi de aynı şekilde. Kardeşimiz onların yanından kayboldu. Nereye sakladılar, bu araba nerede, Elif nerede? Bir an önce bize bulun getirin. İnsanlar böyle suçluyken, elini kolunu sallayıp dolaşsın istemiyorum. Cezaları neyse çeksinler. Sadece Elif'in, arabanın ortadan yok oluşu değil, darbedilişi de mevcut. Herkes cezasını çeksin. Kimse kimseye yardım yataklık etmesin. 6 gündür en ufak bir iz, saç teli bile yok. Koca araba yok. Bizim kızımız yok."

'CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Elif'in ağabeyi İbrahim Kumal ise "6 gündür hiçbir iz, en ufacık bir haber bile yok. Artık basit bir kayıp vakası değil. Biz cinayet olduğunu düşünüyoruz. Organize bir iş olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan Bandırma'da annesi ile birlikte yaşayan Elif Kumal'ın bir ağabeyinin olduğu ve 2 yaşındayken, polis memuru olan babası Mustafa Kumal'ı kaybettiği öğrenildi.

Esra TÜRKER/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elif Kumal'ın Kayıp Durumu Ciddileşiyor - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı
Soğuğu en iyi anlatan kare Kuğulu Park havuzu dondu Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu
Artık kodu bile belli Dev içecek firması borsaya giriyor Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor
Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı
Af gibi yeni düzenleme geliyor 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak Af gibi yeni düzenleme geliyor! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak

07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
23:11
Beşiktaş’ta varsa yoksa Hadjam
Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:23
Samsunspor, Musaba’nın sözleşmesini feshetti
Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesini feshetti
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
22:10
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
21:00
Üye sayısını artıran AK Parti’ye Erdoğan’dan teşekkür
Üye sayısını artıran AK Parti'ye Erdoğan'dan teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 08:26:16. #7.11#
SON DAKİKA: Elif Kumal'ın Kayıp Durumu Ciddileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.