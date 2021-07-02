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Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı - Son Dakika

Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı

02.07.2021 17:48

Türkiye Elmalı davası şokunu yaşarken, bir çocuğa yönelik cinsel istismar davası da Çanakkale'de sürüyor. 10 yaşındaki ikiz kız kardeşlere, anneleri, annelerinin sevgilisi ve arkadaşlarının cinsel istismarı iddialarına ilişkin davada yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, davadaki son tutuklu şahsın da tahliye edilmesi büyük tepki topladı. Ayrıca ikiz kardeşlerin uğradığı istismarı anlattığı bir mektup, Elmalı davası ile gündeme gelmişti ancak farklı bir davanın konusu olduğu daha sonra anlaşılmıştı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, B.T. ve A.K. (45) 6 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T.'ye verdi. B.T., çocuklarıyla birlikte, G.A. ve oğlu U.A. ile yaşamaya başladı. Mahkeme kararı gereğince yılda 1 ay kızları kendisinde kalan baba A.K., yaklaşık 1 sene önce çocuklarını alıp tatil için İzmir'deki annesi S.K. ile kız kardeşi M.K'nin yanına götürdü.

ÇOCUKLAR İSTİSMARA UĞRADIKLARINI BABAANNESİNE ANLATTI

Çocuklar, burada babaannesi S.K. ile halası G.K.'ye cinsel istismara uğradıklarını anlattı. Hala G.K., yeğenlerinin olayı anlattığı o anları video ile kayda aldı. İzmir'de polise giderek çocukların annesi B.T. ve beraber yaşadığı G.A. ile oğlu U.A. hakkında şikayette bulundu.

ANNE, İSTİSMARA GÖZ YUMDU

Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na iletilen konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis, B.T., G.A., U.A. ve onun arkadaşı S.B.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.A. ve U.A. istismarda bulundukları iddiasıyla, anne B.T. istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklandı. S.B. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

CİNSEL BİRLİKTELİKLERİNE ÇOCUKLARI DA DAVET ETMİŞLER

İkiz kız çocukları M.K ve E.K., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sevgi Evi'nde korumaya alındı. Çocuklar, verdikleri ifadede anneleri ile G.A.'nın cinsel birlikteliklerine kendilerini de dahil ettiklerini, annelerinin kendilerine, "Siz de öğrenin, ileride sizin de kocanız olacak, onunla yapacaksınız" dediğini anlattı.

Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasında tepki çeken karar! Son sanık da serbest bırakıldı

ÇOCUKLARIN YAZDIĞI MEKTUP ELMALI DAVASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ayrıca çocukların, hala M.K.'nin isteği üzerine yazdıkları, istismar olaylarını anlatan mektuplar da soruşturma dosyasına girdi. Çocuklar, yazdıkları mektupta, istismar olaylarının yanı sıra, anne ile sevgilisinin kendilerini başkalarına da para karşılığında ilişkiye zorladıklarını ifade etti. Söz konusu mektuplar, Elmalı davasıyla da sosyal medyada gündem olmuş ancak farklı bir davanın konusu olduğu daha sonra anlaşılmıştı.

74 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Anne B.T. ile U.A., soruşturma süresi devam ederken cezaevinden tahliye edildi. 18 yaşından küçük olan U.A. ile S.B.'nin dosyası da ayrılarak çocuk mahkemesine gönderildi. Tutuklu sanık G.A. ve tutuksuz yargılanan anne B.T. hakkında, iki çocuğa yönelik eylemlerinden dolayı, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından 74 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunması alınan G.A. hakkındaki iddiaları reddederek, "Çocukların babası alkol bağımlısıdır ve uyuşturucu alır. Onlara yönelik böyle eylem yapmış olsam bunu Bayramiç'te öğretmenlerine anlatırlardı, İzmir'de değil. Oğlum U.A. ise benim annemin yanında kalır, ayda 3-4 kez bizim eve gelir ve genelde kalmaz, gider. Ben sabah 05.30'da evden çıkarım, akşam 20.00-20.30 gibi eve gelirim, biraz dinlendikten sonra da arpa çuvallamaya giderim. Böyle bir şey mümkün değildir" dedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Davanın 21 Haziran'da görülen 3'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti son tutuklu sanık G.A.'nın tahliye edilmesine karar verdi. Gerekçe olarak ise, çocukların verdiği ifadeleri değiştirmelerini gösterdi.

TAHLİYE KARARI TEPKİ ÇEKTİ

UCİM avukatlarından Yeşim Aydın, karara tepki göstererek, "Elmalı gibi, Çanakkale davası gibi bunları yaşayan çok çocuğumuz var. 21 Haziran'da Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın 3'üncü celsesini gördü ve dosya kapsamındaki son tutuklu sanık olan annelerinin sevgilisi de tahliye edildi. Diğer tutuklu 3 sanık zaten soruşturma aşamasında tahliye edilmişti. Serbest bırakılmasının gerekçesini ise mahkeme çocukların ifadelerini değiştirmeleri olarak açıklıyor. Çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gözetiminde, kurum bakımındayken çocuklarda, 'Biz hep kurum bakımında, annemiz de cezaevinde kalacak. Biz annemizin bu şekilde cezaevine kalmasını istemiyoruz' şeklinde korku oluşmuş ve çocuk kalbiyle böyle ifade değişikliği olmuş. Ancak mahkemenin, çocukların kendi el yazılarıyla beyanları varken, olayı anlatan videoları çekilmişken sanıkları serbest bırakması anlaşılır durum değil" dedi.

Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasında tepki çeken karar! Son sanık da serbest bırakıldı

''ÇOCUKLAR BAŞKA İNSANLARA DA SUNULMUŞ''

Çocukların başlarına gelen olayı anlattıkları halalarının çocuk gelişim öğretmeni olduğunun altını çizen Aydın, "Aslında bu çocukların yaptıkları ilk şikayet değil. 2015'te, yani bu insanların yanına ilk taşınma aşamasında da yaptıkları şikayet var. Ancak o şikayet takipsizlikle sonuçlanıyor. O zaman üzerine düşülseydi çocuklar, 2020'ye kadar bunları yaşamayacaklardı. Çocuklar, annelerinin ve annelerinin sevgilisinin onları cinsel birlikteliklerine dahil ettiklerini, çocukların cinsel birliktelik sırasında yanlarında oldukları vakit annelerinin onlara, 'Siz de öğrenin, ileride sizin de kocanız olacak onunla yapacaksınız' dediklerini biz dava dosyasından okuduk. Sonrasında çocukların olayı anlatmak için halalarına yazdıkları o mektupta şunu fark ettik ki çocuklar başka insanlara sunulmuşlardı" dedi.

UCİM avukatlarından Zeynep İlayda Karadağ ise çocukların psikolojilerinin hiç iyi olmadığını ifade ederek, "Biz çocukların kurum bakımına sevk edilmesini sağladık. Aileyle de sürekli iletişim halindeyiz. Çocuklar kurum bakımında oldukları için daha iyi olduklarını umuyoruz. Onların en kısa sürede babaya ve halaya teslim edilmeleri için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun alakalı gerekli başvurularımızı yaptık" dedi.

Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı

Çanakkale, Bayramiç, Mahkeme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı - Son Dakika
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