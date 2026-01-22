Elon Musk: Yapay Zeka 5 Yılda Daha Akıllı Olacak - Son Dakika
Elon Musk: Yapay Zeka 5 Yılda Daha Akıllı Olacak

Elon Musk: Yapay Zeka 5 Yılda Daha Akıllı Olacak
22.01.2026 20:45
Musk, yapay zekanın 5 yıl içinde tüm insanlıktan daha akıllı olacağını ve geleceğe iyimser bakılması gerektiğini vurguladı.

NEW Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ilerleme hızı dikkate alındığında yapay zekanın muhtemelen 5 yıl sonra tüm insanlıktan daha akıllı olacağını belirtti.

Dünyanın en zengin iş insanı Musk, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı kapsamındaki bir oturumda konuştu.

Ücretsiz yapay zeka ve robotik teknolojisinin yaygınlaşması halinde küresel ekonomide eşi benzeri görülmemiş bir büyüme olacağını söyleyen Musk, "Benim tahminim, yapay zeka alanında o kadar çok robot üreteceğiz ki, bunların tüm insan ihtiyaçlarını karşılayacağı ve insanlardan daha fazla robot olacağı yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, genel olarak gelecek hakkında iyimser olduğunu ve bolluk dolu bir geleceğe doğru gidildiğini düşündüğünü belirterek, "tarihin en ilginç döneminin" yaşandığını dile getirdi.

Yaşlanmanın çözülebilir bir sorun olduğunu ifade eden Musk, "İnsanlar sonsuza kadar çok uzun süre yaşarsa, toplumun kemikleşmesi, her şeyin olduğu yerde kalması gibi bir risk olabilir. ve bu, canlılığın kaybolmasıyla birlikte boğucu bir hale gelebilir. Ancak yaşamı uzatmanın ve hatta yaşlanmayı tersine çevirmenin yollarını bulacağımızı düşünüyor muyum? Bence bu çok muhtemel." diye konuştu.

"Yapay zekanın önündeki en büyük engel enerji"

Musk, yapay zekanın etkilerinin geniş bir alanda olacağına işaret ederek, şirketlerin mümkün olduğunca çok müşteri aradığını ve yapay zeka maliyetlerinin düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Yapay zeka kullanımının önündeki en büyük engelin, elektrik enerjisi olduğunu dile getiren Musk, "Yapay zeka çiplerinin üretim hızı katlanarak artarken, çevrim içi elektrik alımının artış oranı yılda en fazla yüzde 3-4. Çok yakında, belki de bu yılın sonlarında, kullanabileceğimizden daha fazla çip üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, ancak Çin'in elektrik üretiminin muazzam bir artış gösterdiğini belirterek, ülkenin güneş enerjisi alanındaki kapasitesinden bahsetti.

ABD'de ise güneş enerjisi için gümrük vergilerinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Musk, bunun da güneş enerjisi kullanımının maliyetini yapay olarak artırdığını vurguladı.

Musk, güneşin en büyük enerji kaynağı olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle, birkaç yıl içinde SpaceX ile birlikte yapacağımız işlerden biri, güneş enerjisiyle çalışan yapay zeka uyduları fırlatmaktır." dedi.

"Gelecek yılın sonunda insansı robotları satmaya başlayacağımızı düşünüyoruz"

Musk, insansı robotların hızlı şekilde geliştiğine değinerek, Tesla fabrikalarında basit görevleri yerine getiren bazı "Optimus" robotları olduğunu anlattı.

Bu yılın sonunda robotların muhtemelen daha karmaşık görevleri yerine getirebileceğini belirten Musk, "Gelecek yılın sonunda ise insansı robotları halka satmaya başlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Musk, Tesla'nın birkaç şehirde başlattığı Robotaxi hizmetinin yıl sonuna kadar ABD'de yaygınlaşacağını belirterek, gelecek ay da Avrupa'da denetimli tam otonom sürüş onayı almayı, Çin'de de benzer bir zamanlamayı umduklarını kaydetti.

"Geleceğe iyimser ve heyecanlı bakılmalı"

İlerleme hızına bakıldığında bu yılın veya en geç gelecek yılın sonunda, yapay zekanın herhangi bir insandan daha akıllı olacağını düşündüğünü anlatan Musk, "Muhtemelen 5 yıl sonra yapay zeka, tüm insanlıktan daha akıllı olacak." dedi.

Musk, herkesin geleceğe iyimser ve heyecanlı bakması gerektiğinin altını çizerek, "Genel olarak yaşam kalitesi açısından kötümser olup haklı çıkmaktansa, iyimser olup yanılmak daha iyidir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Elon Musk, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk: Yapay Zeka 5 Yılda Daha Akıllı Olacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Elon Musk: Yapay Zeka 5 Yılda Daha Akıllı Olacak - Son Dakika
