Elvan: "MTOSB'de çalışan işçilerimize 5 bin kişilik konut projesi planlıyoruz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilere yönelik, TOKİ ya da belediye vasıtasıyla yaklaşık 5 bin kişilik bir konut projesi yapmayı planladıklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilere yönelik, TOKİ ya da belediye vasıtasıyla yaklaşık 5 bin kişilik bir konut projesi yapmayı planladıklarını söyledi. Mersin'deki yatırım alanlarını her şeyiyle hazır hale getirdikleri takdirde Mersin'e yatırım yağacağını belirten Elvan, "Bizim şu anki planlamamız ilave 50 bin kişiye iş sahası sağlayacak olan bir planlamadır" dedi.



Elvan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) ziyaret ederek, sanayicilerle bir araya geldi. MTOSB İdari hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayiciler katıldı. Elvan, toplantıda sanayicilerin sorunlarını, istek ve taleplerini dinleyerek Mersin'de yürütülen yatırımların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



"5 bin kişilik konut projesi planlıyoruz"



Sanayicilerin nitelikli ara elaman bulmakta zorluk çektiklerine işaret eden Elvan, MTOSB'nin Mersin merkeze uzak olması nedeniyle nitelikli iş gücü noktasında dezavantaj yaşandığını söyledi. Elvan, "Mersin'den buraya gelip çalışmak isteyenlerin birçoğu günü birlik gidip gelmek istemiyor. MTOSB'nin hemen güney tarafında uygun olduğunu düşündüğümüz bir arazi var. Bu alana biz TOKİ ya da belediye vasıtasıyla burada çalışan işçilerimize yönelik, yaklaşık 5 bin kişilik bir konut projesi yapmayı planlıyoruz. Bu noktada işçilerimizin ödeyeceği peşinatın sanayicimiz tarafından ödenerek, işçi maaşından cüzi miktarlarda kesilmesi sağlanabilir. Biz Karaman'da projemizi bu şekilde yürüttük ve oldukça başarılı olduk. Böyle bir uygulama ile de buradaki işçileri hem konut sahibi yapar hem de nitelikli eleman sorununu büyük ölçüde çözmüş oluruz" dedi.



"Otoyol bağlantı hattı en kısa sürede tamamlanacak"



MTOSB otoyol bağlantı hattının en kısa sürede tamamlanacağının altını çizen Elvan, şunları kaydetti: "Bir buçuk yıldan bu yana kamulaştırmada maalesef Sabri Bey dışında hiç kimse yeteri kadar yardımcı olmadı. Dolayısıyla bu projede bir gecikme oldu. İkinci OSB bölgesinin otoyola bağlantısı söz konusu. Bununla ilgili proje çalışması yaptırdık. Hatta burada 250-300 metre civarında bir tünelimiz var. Önümüzdeki günlerde bu projenin de ihalesine çıkacağız. İkinci bölgenin de otoyola bağlantısını sağlayacağız. 8 kilometrelik yol. Dolayısıyla OSB'nin altyapı yol ile ilgili sorunları önemli ölçüde çözülmüş olacak. Tırmıl tepesinden Tarsus Hali'ne doğru D-400'den uzanan 22 kilometrelik yola 18 uygulaması yapılacak. 1/1000'lik çalışmaları önümüzdeki günlerde başlıyor. İmarda gerekli değişikliği yaptıktan sonra bu çalışmayı 18 uygulamasıyla çözeceğiz. Özellikle bu yılın sonuna doğru belediyemiz ile birlikte tamamlamaya gayret edeceğiz. Kentimizin 1/5000'lik ile ilgili ciddi bir sıkıntısı mevcuttu. DSİ Genel Müdürlüğü'nün de uygun görüşünü aldık. Bundan sonraki süreçte 1/5000'liğin önünde herhangi bir engel yok. Artık bu işi hızlandırma görevi de yerel yönetimlere düşüyor."



"Rekabetin anahtarı dijital dönüşüm"



Sanayicilerin rekabet edebilmeleri için yüzlerini dijital dönüşüme dönmeleri gerektiğini vurgulayan Elvan, dijital dönüşüm olmaması halinde rekabet etme şanslarının olmadığını, rekabet edemeyenlerin ise ayakta kalma şanslarını kaybedeceklerini ifade etti. Elvan, "Çağımızda rekabetin anahtarı dijital dönüşümdür. Her bir tesisin mutlaka dijital dönüşümünü sağlanması lazım. Sadece üretim aşamasında düşünmeyin; hammadde temininden üretime, üretimden satışa kadar olan sürecin dijital olarak yürütülmesi, yönetilmesidir. Üretim aşamasındaki dijital dönüşümün sağladığı katma değer, üretim öncesi ve üretim sonrası dijital dönüşümün sağladığı katma değerin çok altındadır. Yani sadece fabrikanızın dijital dönüşümünün sağlanması sorununuzu çözmüyor. Üretim öncesi ve üretim sonrası sürecinde dijital dönüşüm sağlanmalıdır. Türkiye'deki ilklerden bir tanesini gerçekleştiriyoruz MTOSB'de İnovasyon Merkezi ile Model Fabrika kuruyoruz. İşte buralar size hizmet edecek. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi ile buradaki iş adamlarının rekabet gücünü ciddi manada artırabilme imkanı sunmuş olacağız. Rekabet etmek, tüm dünyada söz sahibi olmak istiyorsak mutlaka Model Fabrikamız ve İnovasyon Merkezimiz biter bitmez buradaki eğitim uygulamalarına katılarak kendi fabrikalarınızda bu dönüşümü sağlamanız gerekiyor. En az yüzde 40 öz kaynakla yatırımınızı yapıp yüzünüzü de dijitale döndüğünüz takdirde firmanız güçlü bir şekilde rekabet edebilir" diye konuştu.



"50 bin kişiye iş sahası"



MTOSB 3. Bölgenin altyapı çalışmalarının çok iyi gittiği bilgisini de veren Elvan, "İnşallah 4. OSB'ye başlayacağız. Gıda ve ihtisas OSB ve genç işletmecilerimizin sürdürdüğü tarımsal OSB çalışmaları da devam ediyor. Kentimizin yatırım alanı noktasında problemleri var. Bu yatırım alanlarını altyapısıyla her şeyiyle hazır hale getirdiğimiz takdirde Mersin'e yatırım yağacak. Bizim şu anki planlamamız ilave 50 bin kişiye iş sahası sağlayacak olan bir planlamadır. Bunu da sağlayacağız. Sanayiciler olarak ciddi sıkıntılar geçirdiniz ama ayakta kalabildiniz. Özellikle ekonomik koşulların biraz daha iyileşmesi ile birlikte biraz daha canlılık olacağına ve buraya olan talebin çok daha fazla artacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"3. Bölgede altyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak"



MTOSB Başkanı Tekli ise yaptığı konuşmada, MTOSB 3. Bölgenin altyapı çalışmalarının yüzde 80'lere ulaştığını söyledi. Üç ay önce temellerini attıkları ve 6 ay olarak hedef biçtikleri altyapı çalışmalarının 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmak üzere olduğunun altını çizen Başkan Tekli, "Özellikle altyapılarımız elektrik hatlarından tutun da kanalizasyonlar, su boruları hepsi yapılıyor. Temiz enerji kullanıldı. 2. Bölgede sahip olduğumuz aynı modeli 3. Bölgede de uyguluyoruz. Bugün 3. Bölgede altyapı ve üst yapıda harcanan rakam 41 milyon liranın üstünde. Son ve en büyük ihalemiz de bitmek üzere. Sadece elektrik teminiyle ilgili 4 ihalemiz var. Bu, ortalama 12-12,5 milyon lira civarında. 2 aya kadar alt yapı teslim edilecek. Üst yapılarda elektrik trafo merkezleri ihaleyle yapılıyor. Tahsislerini gerçekleştirdiğimiz firmalar da ciddi inşaatlara başladılar. Onlar da bizlerle beraber alt yapımız bittiğinde, elektriğimiz, doğalgazımızın nakillerine start verecekler diye düşünüyoruz. Kısa zamanda çok hızlı ilerleyen bir çalışma oluyor. Bunun dışında bizler 3. Bölgede arsa satışlarımızdan elde ettiğimiz gelirlerde 4. ve 5. bölgelerde de ciddi kamulaştırmalar oldu. Şu anda 4. bölgenin yüzde 67'lik kısmı, 5. bölgenin de yüzde 47'si organize sanayimizin mülkiyetine geçmiştir" şeklinde konuştu.



Her geçen gün MTOSB'nin yükünün arttığını belirten Tekli, "İhracat rakamlarımız, elektrik tüketimimiz, doğalgaz tüketimimiz artıyor. Biz 1, 2, 3, 4 sürekli büyüyoruz. Büyüme hızımız oldukça iyi. İstihdamımız artıyor. Şu an 3. Bölgede ciddi şekilde inşaat firmalarında çalışan personel var. Fabrikalar devreye girdiğinde ciddi bir istihdamda kazanımı olacak. Birinci OSB'deki elektrik hatlarını da yer altına aldık. Yüzde 50'si tamamlanmış durumda" dedi.



Model Fabrikanın projelerinin bu hafta sonunda mimarlar tarafından teslim edileceğini, 2019 Eylül ayı başında ise ihalesine çıkılacağını dile getiren Tekli, "Bununla ilgili bakanlığımızla çalışmalarımız devam ediyor. Model Fabrikada üretim ve hangi makinalara ihtiyaç olduğu noktasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odamız ile 15 günde bir görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa sürede inşaatına başlanacak" ifadelerini kullandı.



MTOSB'ye ikinci okul müjdesi



MTOSB içerisine mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında ara elaman sorununu ortadan kaldırmak amacıyla kurulan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında da bilgi veren Tekli, "Okulumuz her geçen yıl büyüyor. Geçtiğimiz sene 920 civarı öğrencimizi okuttuk, bu yıl bin 145'e çıktık. Bu sayı bize bir okulun daha ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 2. Bölgede hazır olan yerimiz için bakanlıktan müsaademizi aldık. Bu sene bu okulun da inşaatına başlarız. Okulumuzda Türkiye ortalamasına göre ciddi bir talep var. Öğrencilerimiz Mezitli ve çevre bütün köyler dahil, taşımalı sistemle getirildiği için aileler gönül rahatlığıyla tercih ediyor. Eğitimi de çok farklı ve kaliteli" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Elvan, MTOSB sanayicilerinin sorularını yanıtladı. - MERSİN

