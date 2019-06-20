"Emek ve Adalet Yürüyüşü"
22 dakika önce
Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 10. günü Bolu-Ankara kara yolunun Eryaman girişinde sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:11 Kaynak: AA
Hizmet-İş Sendikasının, Bolu
Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 10. günü Bolu- Ankara
kara yolunun Eryaman
girişinde sona erdi. Sabah
saatlerinde Kahramankazan
İlçesinin Karadere
mevkisinde Kayseri
'den gelen sendika üyelerinin de katılımıyla başlayan yürüyüş, öğlene doğru Memur-Sen'e bağlı sendikalara üye yaklaşık bin kişinin katılımıyla devam etti.
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
, AK Parti
Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın
ve Fehmi Küpçü
'nün de yer aldığı yürüyüşün bugünkü bölümü, yaklaşık 15 kilometrelik mesafenin katedilmesinin ardından Eryaman girişinde son buldu.
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