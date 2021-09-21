Emekleyerek yarışı tamamladı - Son Dakika

Aydın'da, merhum Başbakan Adnan Menderes için düzenlenen anma koşusuna katılan emekli polis memuru Nevzat Kaya, varış noktasına geldiği sırada fenalaştı. Bir anda fenalaşan Kaya, emekleyerek de olsa yarışı tamamladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile merhum Başbakan Adnan Menderes adına anma koşusu düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 120 amatör ve milli sporcu Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştiren yarışta Adnan Menderes adına ter döktü. Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen yarışta heyecanlı anlar yaşanırken, yarışa katılan emekli polis memuru Nevzat Kaya, varış noktasına yaklaştığı sırada bir anda kendisini yere bıraktı. Emekleyerek yarışı tamamlayan Kaya, varış çizgisine dokunduğu anda fenalaştı. Kaya'nın fenalaştığını gören ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yarışçının yanından ayrılmadı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaya, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN