Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi - Son Dakika
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Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi

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Samsun'da Millet Bahçesi'ne gelen emekli polis memuru, yanında bulunan tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 54 yaşındaki emekli polisin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'ne gelen emekli polis memuru C.G., yanında bulunan tabancayla başına ateş etti. 

KURTARILAMADI

Silah sesini duyan ve parkta piknik yapan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki C.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi
Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi
Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Samsun Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Millet akpden bıktı 2 3 Yanıtla
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