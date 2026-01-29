Emekliler, CHP'ye Dertlerini Anlattı

ESKİŞEHİR

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan ve CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etti. Yaşadıklarını anlatıp, dert yanan emekliler, "İktidar bizi insan saymadığı için bize insanca ödenek vermiyor. Onların gözünde biz insan değiliz. Ama sandık gelirse biz insanlığımızı göstereceğiz" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan ve CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi ziyaretinde, emeklilerin sorun ve taleplerini dinleyen CHP'liler, CHP'nin parti politikasını ve TBMM'nde emekliler için yaptıkları oturma eylemini anlattı.

"Birinin iki dudağı arasından çıkan sözlerle maaş alıyoruz"

CHP'li milletvekillerine teşekkür eden Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, "Zor günlerden geçtik. CHP vekillerimiz günlerce nöbetler tuttular, alanda emekliler hakları için söylemler geliştirdiler. Ama maalesef sonuç olarak bir şey elde edemedik. Her zaman şunu söylüyoruz: Bu yasalar artık bizi korumuyor, kollamıyor. O yüzden çalışma yasaları, emekliyle ilgili yasalar acilen değiştirilmeli ve bizim de masada olduğumuz yeni sistemler mutlaka oluşturulmalıdır. Yoksa biz hala birinin iki dudağı arasından çıkacağı sözlerle maaş almaya devam edeceğiz. O yüzden bugün burada toplandık. Sizlerin dertlerini milletvekillerimiz dinleyecekler" dedi.

"Emekliler açlık sınırının altında maaş alıyor"

TBMM'de emekliler için yürüttükleri mücadeleden söz eden Jale Nur Süllü, "Orta gelir grubundaydı emekliler. Artık emekliler açlık sınırı altında maaşlarla bir hayat mücadelesi vermeye başladılar. Biz CHP olarak tamamen hem alanlarda emeklilerimizin yanında olmaya çalıştık hem de Meclis'te bir direniş sergiledik. İktidar kaynakları tercih olarak farklı alanlara yönelttiği için ne yazık ki emeklilerin maaşına yeterince zam yapılamadı. Biz CHP olarak tüm emeklilerin kök maaşlarının 20 bin lira olması gerektiği, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiği ve tüm kesimlere 8 bin lira küsur seyyanen zammın yapılması için bir önerimiz olmuştu. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ama sizler alanlarda bizler Meclis'te ve sizlerin yanında mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Emeklilerin sorunu artık vicdan ve merhamet sorunu oldu"

Emeklilerin sorunun ekonomi sorunu olmaktan çıktığını artık vicdan ve merhamet sorunu olduğunu söyleyen Talat Yalaz, "Bugün üç milletvekilimizle beraber sizlerle birlikteyiz. Bugün ana gündemi emeklidir. Emeklinin sorunu defaatle ifade ettiğimiz gibi artık bir ekonomi sorunu olmaktan çıkmıştır. Artık bir vicdan ve merhamet meselesine dönmüştür. Yani AKP iktidarının zalimliğinin geldiği son nokta bugün Türkiye'de emekliye yapılan muameledir. Çünkü biz net olarak dünyadaki bütün emeklilerde olduğu gibi Türkiye'de de emekliliğin bir dinlence çağı uzun yıllara yayılan çalışmanın sonucu olarak bir nebze de olsa dinlence çağı olarak geçmesi gereken bir dönem olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bugün emekliler çalıştıkları dönemde belki de duymadıkları kaygıları emekli olduktan sonra duyuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emekli çalışan sayısı itibariyle en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Yani emekli olup çalışan sayısı, cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinde. Çünkü emekli emekli olduktan sonra çalışmaya mecbur bırakılıyor" şeklinde konuştu.

"Kötülüklerden kötülük beğenin, zulümlerden zulüm beğenin"

İktidarın kötülüklerden kötülük, zulümlerden zulüm beğenin politikasını uyguladığını belirten İbrahim Arslan, "Mesele sadece bugüne has bir mesele de değil. Bugün en düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu da 2025'te çok daha iyi miydi? Hayır. 2025'te de çok kötüydü. 2024'te de çok kötüydü. İktidar şöyle bir politika uyguluyor: Kötülüklerden kötülük beğenin, zulümlerden zulüm beğenin. ya da ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir sosyal politika uyguluyor. Onu da sayısal çokluğuna güvenerek sandıktan aldığı yetkiyle dayatmacı bir anlayışla ortaya koyuyor. Sorun o kadar büyük ve karmaşık ki. Emekli dediğimiz zaman Türkiye'de en düşük emekli maaşı alan emeklilerin konusu gündem oluyor. Ama tarım emeklisi ayrı, bağ-kur emeklisi ayrı, işçi emeklisi ayrı, memur emeklisi ayrı. Şu anda en düşük emekli maaşı alan insan sayımız ne yazık ki bu iktidar döneminde 5 milyona ulaştı. O maaşı alamayan emeklilerimiz de var. Dul, yetim maaşı alanlar, engelli maaşı alanlar, evde bakım hizmetleri ile ilgili maaş alanlar. Onlar ne yazık ki 6-7 bin liralık bir gelirle geçinmek zorundalar. Kıdem farkı ortadan kayboldu. Emeklilerimiz prim ödediler. O primleri günlerine, yıllarına göre ödediler. Emekli maaşındaki farklar ona göre oluşuyordu. Bu sistem varlıkta, refahta insanları farklı noktalara taşımak yerine yoklukta, yoksullukta bütünleştiren aşağıda bütünleştiren bir politika uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Elleri emeklilerin aleyhine kalktı"

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ellerinin emeklinin aleyhine kalktığını vurgulayan Utku Çakırözer, "Önce komisyona geldi kanun teklifi. 18 bin 900 yapmışlardı. Lütuf gibi bin liralık zamla önce komisyonda direndik. Her maddesine önerge verdik, "olmaz" dedik, en az asgari ücret kadar olsun dedik. Dinlemediler. Elleri sizin aleyhine kalktı. Biraz yükseltelim dedik. Önerge verdik. Elleri "hayır" dedi. Sonra genel kurula geldi. Orada da her maddede önerge verdik. Sonra ilgili maddede en düşük emekli maaşı 28 bin lira olsun asgari ücrete eşitlensin, seyyanen zam verilsin 8 bin lira diye üstüne yine intibak düzenlemesi gelsin, memur emeklilerine yapılan uygulamanın aynısı yansıtılsın diye. Hepsinin önergesini verdik. Ama elleri sizlerin aleyhine kalktı" dedi.

"Onların aldığı yer neresi ise biz de gidip oradan alışveriş yapalım"

En düşük emekli maaşına yapılan bin liralık zamma tepki gösteren emekli bir vatandaş, "Verdiği bin liralık zam 1 kilo kıyma parası. 300 gram pide 30 lira. Şimdi verilen bu zam hangi emeklinin karnını doyurur, hangi gıdayı alabilir? Pazar ateş pahası. Nereye varsan, zam; peynir, zeytin, yağ... ucuz bir şey söylesinler bizde ona göre hareket edelim. Onların aldığı yer neresi ise biz de gidip oradan alışveriş yapalım" diye konuştu.

"Doğal gazı açamıyorum"

Doğal gaz faturası düşük gelsin diye çoğu günler kombiyi açmadığını anlatan emekli vatandaş, "Kıymanın kilosu olmuş ne kadar. Benim çocuklarım geldi Bursa'dan. Bir anne baba evi deyip geliyorlar. Gidip kahvaltılık aldım. 2 bin 750 lira para verdim. İnsaftır ya. ve iki oturmalık, üç oturmalık o aldığım kahvaltı. Hangi birini söyleyelim ki. Çocuklar geliyor. Sömestr tatili. Elleri harçlık istiyor. Vermesen çocuk onlar. Elime bakıyorlar, anneannesin, babaannesin. Çok zor günlerdeyiz" şeklinde konuştu.

"Benim niye hakkımı yiyorlar?"

Milletvekillerine mücadele çağrısı yapan diğer bir emekli ise, "Bunun üzerine gidin. Sendika nasıl kurulacaksa hepimiz varız. Ben girmişim 73 yaşıma. Benim niye hakkımı yiyorlar? Niye vermiyorlar. Bizim için savunun bunu" diye konuştu.

"Sandık gelirse biz insanlığımızı göstereceğiz"

"Onların gözünde biz insan değiliz. Ama sandık gelirse biz insanlığımızı göstereceğiz" diyen dernek üyesi bir emekli, "9 bin lira kira veriyorum. Bin 500 lira ısınma veriyorum, elektrik parası veriyorum. Bana az bir miktar kalıyor. Şimdi geçen sene 2 öğün yemek yiyordum. Bu sene bire düşürdüm yakın zamanda. Artık yaşamıyoruz. Biz insanca yaşamak için bir ücret istiyoruz, maaş istiyoruz. Ama iktidar bizi insan saymadığı için bize insanca ödenek vermiyor. Onların gözünde biz insan değiliz. Ama sandık gelirse biz insanlığımızı göstereceğiz" dedi.

20 bin liraya isyan etti

20 bin lira emekli maaşına isyan eden emekli, "Dünyanın başka yerinde yoktur. Ben 40 yıl tavandan pirim ödedim. ve en zor şartlarda çalıştım. Bu ülkeye hizmet ettim. Saygı duyacaklar, hakkımı verecekler. 20 bin lira. Komik. Böyle şey olmaz. Kendine 500 bin lira maaş, bana 20 bin lira. Arası olması adaleti olması lazım bu işin" ifadelerini kullandı.