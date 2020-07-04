Emet Belediyesi kahvehane ve parklara bardak yıkama makinesi dağıttı - Son Dakika

Emet Belediyesi kahvehane ve parklara bardak yıkama makinesi dağıttı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesi korona virüs salgın sürecinde halkın ortak sosyal kullanım alanlarında hijyen desteği çalışmarını sürdürüyor.Bu kapsamda Emet belediyesi tarafından "İnsanı yaşatki devlet yaşasın" projesi kapsamında kahvehane, park ve cafe işletmelerine bardak yıkama makinesi dağtımları başladı.

Daha önce ilçede hizmet veren bayan kuaförlere ultraviyole ışınlı sterilize makineleri dağıtan Emet belediyesi, kahvehane ve park işletmelerine bardak yıkama makinesi dağıtarak normallşeme sürecinde halk sğalığı adına tedbirler alınmasına katkıda bulunuyor. Belediye temin ettiği makineleri uzun vadeli düşük taksitlerle esnaflara dağıtıyor. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ile bardka yıkama makinesi dağıtımlarına katılarak esnaflarla sürecin önemini anlattı.

İlçede kahvecilik yapan Arif Yıldız, salgının başlaması ve kahvehanelerin kapatılmasına müteakip belediye başkanından kendilerine bardak yıkama makinesi dağıtılmasını talep etitklerini, başkanında kendilerin kırmayarak bu hizmeti ilçeye kazandırdığını belirtti.

Pandemi sürecinde sürekli sahada olan Emet belediyesinin şimdide kahveci esnaflara bardak yıkama makinesi dağıtmasından oldukça memnun olduklarını belirten AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, "Esnaflarımız ve halkımızın sağlığı için gerçekleştirilen bu proje için partim ve halkım adına Emet belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kahvehane, park, cafe gibi halkımızın ortak kullanım alanlarıda hijyen adına önemli bir çalışma. Belediyemiz uzun vadede çok uygun taksitlerle bu esnaflarımıza bardak yıkama makinesi kazandırarak normalleşme sürecinde halk sağlığının korunması adına önemli bir çalışma gerçekleştirmiştir. "dedi.

Mart 2020 yılında başlayan pandemi sürecinde halkın sağlığı adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Ekiplerimiz halka maske dağıtımı, tüm kamu kurum ve esnafla dükkanlarımızı dezenfekte çalışmaları, her mahalle sokakta dezenfekte çalışmaları gibi halk sağlığı adına sahada oldu. Normalleşme sürecinde önce bayan kuaförlerimize ultraviyole ışıklı sterilize makineleri dağıttık. Erkek berber ve kuaförlerimize de dağıtacağız. Bugünde " İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" projemiz kapsamında Emet ilçemizdeki kahvehane, cafe ve park işletmelerine bardak yıkama makinesi dağıtımlarına başladık. Öncelikle halkımızın sağlığı ve esnaflarımızın işlerini kolaylaştırarak daha hijyenik bir şekilde hizmet verebilmelerini hedefledik. Esnaflarımıza hayırlı olsun, halkımızın sağlığı daim olsun "dedi.