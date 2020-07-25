EMİNE ERDOĞAN AYASOFYA'MIZA 86 YIL SONRA CAMİ SIFATIYLA YENİDEN KAVUŞMUŞ OLMANIN SEVİNCİNİ... - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN AYASOFYA'MIZA 86 YIL SONRA CAMİ SIFATIYLA YENİDEN KAVUŞMUŞ OLMANIN SEVİNCİNİ...

Emine Erdoğan Dünyayı durma noktasına getiren salgın günlerinde, bir ve beraber olmanın şifasını yeniden hissettikBurçak BOZKUŞ-İdris TİFTİKCİİSTANBUL(DHA)Osmanlı Döneminden günümüze gelen, aralıksız 225 yıldır yemek dağıtımı yapılan Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmarethanesinin...

Emine Erdoğan Dünyayı durma noktasına getiren salgın günlerinde, bir ve beraber olmanın şifasını yeniden hissettik

Burçak BOZKUŞ-İdris TİFTİKCİİSTANBUL(DHA)

Osmanlı Döneminden günümüze gelen, aralıksız 225 yıldır yemek dağıtımı yapılan Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmarethanesinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Her gün 3 bin 500 kişilik yemek dağıtılan imarethanenin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gelecek nesillere aktarılacak bu güzide eserin restorasyon çalışmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum dedi.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emine Erdoğan'a hediye takdim etti. Açılış kurdelesini Emine Erdoğan, Ali Yerlikaya ve Mehmet Nuri Ersoy kesti.

AYASOFYA'MIZA, 86 YIL SONRA CAMİ SIFATIYLA YENİDEN KAVUŞMUŞ OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUM

Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmarethanesinin açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, sözlerine Ayasofya Camii'nden bahsederek başladı. Erdoğan, 'Gelecek nesillere aktarılacak bu güzide eserin restorasyon çalışmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde bulunan Ayasofya'mıza, 86 yıl sonra cami sıfatıyla yeniden kavuşmuş olmanın sevincini de sizlerle paylaşmak istiyorum dedi.

İstanbul'daki vakıf eserlerinden bahseden Emine Erdoğan, 'Aziz İstanbul'umuzun her köşesi vakıf eserleriyle doludur. Yine Anadolu'nun her yerinde camiler, yollar, köprüler, kervansaraylar, medreseler gibi nice eser görürüz. Bunlar hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılmış eserlerdir. İnsanın insana emanet olduğu bilincine sahip olduğumuzun ispatıdır. Şunu da gururla söylemek istiyorum; bu medeniyetin izlerine başka bir coğrafyada rastlamak mümkün değildir. Bu kadar çok vakıf eserinin varlığı, 'hayırlı işleri yapmada birbirinizle yarışın' ayetinin, ecdadımızca ne kadar iyi anlaşıldığının göstergesidir. Öyle ki, kurulan vakıfların amaçlarına baktığımızda insan düşüncesinin inceliği karşısında şaşırıp kalıyoruz. Mesela hastalandığı ya da başka bir sebeple göçemeyen kuşlara bakmak için kurulan vakıflar var. Evlenmeyi kolaylaştırmak için çeyiz yapan vakıflar kurulmuş. Öğrenci okutmak, borç para vermek, ağaçları korumak, çevreyi güzelleştirmek gibi ihtiyaçları kendine amaç edinmiş nice vakıf var ifadelerini kullandı.

BURADAN HER GÜN 3 BİN 500 KİŞİYE SICAK YEMEK DAĞITILIYOR

Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmarethanesinden her gün 3 çeşit sıcak yemek çıktığını söyleyen Erdoğan, Sadece buradan, her gün, kayıtlı 3 bin 500 kişiye, sefertasıyla 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Yine kayıtlı 2 bin 23 aileye aylık olarak erzak kolisi veriliyor. Ayrıca günlük 40 kurban kesim kapasitesiyle, hayırseverlere kapılarını açıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle, bu hayır halkasının bir parçası olabileceğimizi unutmayalım. Her ne kadar bu vakıf eserleri padişahlar ya da valide sultanlarla anılsa da, vakıflar elinde olanı paylaşmak isteyen herkesin çabasıyla oluşmuş kurumlardır. Yani paylaşmak için gönül zenginliği esastır. Bununla beraber, vakıf kurmada kadınların başı çeken ve toplum menfaati noktasında büyük katkılar sunan öncü bir rolü olduğunu görüyoruz dedi. Erdoğan, Camiler, medreseler, darüşşifalar, kadınların bilhassa sağlık, din ve kültür konularında çok aktif rol aldıklarını anlatıyor bizlere. İyi, sağlıklı ve topluma faydalı insan yetiştirmek amaç olmuş. İnsana her anlamda yatırım yaparak, medeniyet merdiveninin üst basamaklarında duracak bir toplum geleceği kurmak için ter dökülmüş. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, kadınların dönüştürücü gücü yeni bir söylem değil, uzun bir tarihe yayılan tecrübemizdir. Yani, sivil toplum bizler için yeni keşfedilmiş bir alan değildir. Türkiye olarak bu kadar güçlü bir sivil topluma sahip olmamızın, insani yardım noktasında dünyada en ön sıralarda yer almamızın arkasındaki şuur, işte budur şeklinde konuştu.

DÜNYADAKİ EN GÜZEL DAYANIŞMA ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİK

Koronavirüs salgınında birbirimize kenetlendik diyen Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti Çok kısa bir zaman öncesine kadar hiçbirimiz, içinden geçtiğimiz bu zorlu pandemi sürecini tahmin dahi edemezdik. Fakat milletçe birbirimize kenetlendik ve dünyadaki en güzel dayanışma örneklerinden birini gösterdik. Dünyayı bir anda durma noktasına getiren salgın günlerinde, bir ve beraber olmanın şifasını yeniden hissettik. Yaşlılarımızı, engelli bireylerimizi, darda kalanlarımızı her şeyin üzerinde tuttuk. Bu felaket karşında bocalamadık çünkü asırlarca tatbik edildiğini bildiğimiz bir insaniyet bakiyemiz vardı. Hatta bunu tıbbi yardımlar çerçevesinde tüm dünyayla da paylaştık. Tabi şunu hiç unutmamalıyız; bu mirasın bugün dahi dipdiri olması, yarına da aynı şekilde aktarılabileceğinin garantisi değildir. Gelecek nesillerin de bu mirastan yararlanması bizim çabamıza bağlı. Vakıf kültürünün yaşatılması, öğretilmesi ve bilhassa gençler arasında yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tecrübe dolu kadim tarihimizden elde ettiğimiz değerlerle, yeni dünyayı şekillendirmeliyiz. Hayat denen şu bir mevsimlik durakta, bize verilen nefes tükendiğinde amel defterlerimiz de kapanmış olacak. Fakat vakıf bilinciyle yaptırılan ve biz göçüp gittikten sonra da sayısız insanın istifade edeceği bu eserler, sadaka-i cariyemiz olacaktır inşallah.

EYÜP İMARETİ SADECE SÖZLE DEĞİL, İCRAAT VE İNŞA İLE İHYA EDİLEN EN GÜZEL ÖRNEKLERDENDİR

Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmarethanesinin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada imaretlerin önemine vurgu yaptı. Ersoy, Eyüp ilçesine, yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mihmandarı, İstanbul'u fetheden ruh ve iradenin timsali olan Ebu Eyyüb El Ensari Hazretlerinin ismine yakışır bir yer olması için daima itina gösterilmiştir. Elbette ki sadece sözle değil, icraat ve inşa ile de bu semt ihya edilmiştir. Bugün yeniden kapılarını açan Mihrişah Valide Sultan diğer adıyla Eyüp İmareti bunun en özel örnekleri arasındadır dedi. Eyüp İmarethanesinin Osmanlıdan günümüze gelen en eski imarethane olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, Milletine hizmet etme, rehber olma sorumluluğunu hayatlarının düsturu haline getiren Osmanlı sultanları ve hanedan mensupları, bu topraklarda nice hayrın filizlenmesine vesile olmuşlardır. O hayırlar ki gölgesinde din, dil, ırk ayırmadan beşeri muhafaza eden dev çınarlara dönüşmüşlerdir. Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılan bu imaret de onun hamiyetperverliğinin ve hayırseverliğinin bir nişanesi olmuştur ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN AYASOFYA'MIZA 86 YIL SONRA CAMİ SIFATIYLA YENİDEN KAVUŞMUŞ OLMANIN SEVİNCİNİ...

Emine Erdoğan, Eyüp, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 04:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN AYASOFYA'MIZA 86 YIL SONRA CAMİ SIFATIYLA YENİDEN KAVUŞMUŞ OLMANIN SEVİNCİNİ... - Son Dakika

Son Dakika

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi. 70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı Beto, Göztepe'den ayrıldığını resmen açıkladı Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı sınırını eleştirdi: Dünyada böyle bir saçmalık yok Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi         
16:52
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı         
13:53
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti         
11:27
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 23:14:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EMİNE ERDOĞAN AYASOFYA'MIZA 86 YIL SONRA CAMİ SIFATIYLA YENİDEN KAVUŞMUŞ OLMANIN SEVİNCİNİ... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei