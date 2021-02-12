Emine Erdoğan'dan "Handüzü Yaylası" paylaşımı - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan "Handüzü Yaylası" paylaşımı
12.02.2021 20:21
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Handüzü Yaylası'nın fotoğraflarına da yer veren Emine Erdoğan, "Bugün Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi." ifadelerini kullandı.
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