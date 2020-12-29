Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama Açıklaması

29.12.2020 21:43
Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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