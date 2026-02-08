Erdoğan'dan Ürdün Ziyareti Mesajı - Son Dakika
Dünya

Erdoğan'dan Ürdün Ziyareti Mesajı

08.02.2026 12:29
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile eşi Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ın Türkiye'ye resmi ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile eşi Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ın Türkiye ziyaretinden görüntüler paylaşarak, "Türkiye ile Ürdün arasındaki kadim bağların, karşılıklı güven ve saygı temelinde daha da kökleşmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

