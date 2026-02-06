Eminönü\'nde banka soygunu

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü'nde bir bankada soygun gerçekleştirildi.
Kimliği belirsiz bir kişi, bankaya girdikten sonra yaklaşık 112 bin lirayı alarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından banka görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, şüphelinin kaçış güzergahının belirlenmesi için araştırmalar başlattı.
Soygunla ilgili soruşturma devam ediyor.
