Eminönü'nde banka soygunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eminönü'nde banka soygunu

Haberin Videosunu İzleyin
Eminönü\'nde banka soygunu
06.02.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eminönü\'nde banka soygunu
Haber Videosu

İstanbul Eminönü'nde bir bankada yaşanan soygun paniğe yol açtı. Kimliği belirsiz bir kişi, yaklaşık 112 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü'nde bir bankada soygun gerçekleştirildi.

112 BİN TL'Yİ ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Kimliği belirsiz bir kişi, bankaya girdikten sonra yaklaşık 112 bin lirayı alarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından banka görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Eminönü'nde banka soygunu; 112 bin lira alıp kaçtı -1

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, şüphelinin kaçış güzergahının belirlenmesi için araştırmalar başlattı.

Eminönü'nde banka soygunu; 112 bin lira alıp kaçtı -1

Soygunla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Eminönü, Güncel, Polis, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eminönü'nde banka soygunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 00349200 00349200:
    112k için??? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
Özgür Özel’den Zeydan Karalar açıklaması: Kurulan kumpaslar çöktü Özgür Özel'den Zeydan Karalar açıklaması: Kurulan kumpaslar çöktü
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı Bilet kesilse saniyeler içinde tükenir Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse saniyeler içinde tükenir
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı

19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:59:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Eminönü'nde banka soygunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.