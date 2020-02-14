Emlak Katılım İzmit Şubesi açıldı

Emlak Katılım'ın yeni şubesi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Karabaş Mahallesi'ndeki Emlak Katılım İzmit Şubesinin açılışına, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan, Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcıları Uğur Kara, Cengiz Sinanoğlu ve Hasan Apaydın, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Balcı, Mehmet Ali Kahraman ve Mehmet Nuri Yazıcı ile iş insanları katıldı.

Günaydın, açılışta yaptığı konuşmada, yeni şubenin hayırlı olmasını dileyerek, "Finans sistemi içerisinde yeni gelişmeleri sağlayan bir uygulama katılım bankaları. Bizim ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da büyük bir gelişme kazanmaktadır. Ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin'in duasının ardından şubenin açılış kurdelesi kesildi.

Katılım Finans sektörünün en genç üyesi olan Emlak Katılım, "100 Günlük İcraat Programı" ile yeniden faaliyete geçirilmesi kararının ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) faaliyet izni alarak 21 Mart 2019 tarihinde Merkez Şubesi ile hizmet vermeye başladı.

Dijital bankacılık araçlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine hizmet sunan Emlak Katılım, açılışını yaptığı yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletiyor.

Emlak Katılım İzmit Şubesi, bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt verirken, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tüm sektörlerin gelişimine ve hayata geçirilecek yeni projelerle bölgesel istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Yedi coğrafi bölgede açılacak şubelerle Türkiye geneline yaygın olarak hizmet verilmesi hedefleniyor. Emlak Katılım, Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ankara, Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Adana ve Konya (Büsan) şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.