Emmanuel Adebayor Benin'de karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Emmanuel Adebayor Benin'de karantinaya alındı - Son Dakika Spor

Emmanuel Adebayor Benin'de karantinaya alındı

6 saat önce

Ulusal basındaki haberlere göre, Paraguay takımı Olimpia'da top koşturan Adebayor, Paraguay'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle futbol ligine ara verilmesinin ardından ülkesine dönmeye karar verdi.

Emmanuel Adebayor Benin'de karantinaya alındı, System.String[]

Ulusal basındaki haberlere göre, Paraguay takımı Olimpia'da top koşturan Adebayor, Paraguay'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle futbol ligine ara verilmesinin ardından ülkesine dönmeye karar verdi.


Adebayor, Cotonou'daki Cardinal Bernardin Gantin Uluslararası Havalimanı'na varmasının ardından corona virüs önlemleri kapsamında aynı uçaktaki 84 yolcuyla birlikte bir otelde karantinaya alındı.


Futbolcu, basına verdiği röportajda, önlemleri haklı bulduğunu ve 14 günlük karantina süresince Togo'daki ailesini sıklıkla arayacağını söyledi.


Kariyerinde Monaco, Arsenal, Real Madrid gibi takımların da formasını giyen Togolu yıldız, Paraguay ekibi Olimpia'ya transfer olmadan önce Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da top koşturmuştu.

Paraguay, Adebayor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:39 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
FLAŞ Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir         
10:56
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor         
09:49
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor         
09:07
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti         
00:43
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 05:00:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emmanuel Adebayor Benin'de karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]