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Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Beni nasıl açığa alacaklar" sözleri hakkında konuştu: Bunların yazılacağından haberdar değildim - Son Dakika

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Beni nasıl açığa alacaklar" sözleri hakkında konuştu: Bunların yazılacağından haberdar değildim

28.05.2021 14:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker'e koruma verilmesiyle ilgili işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, açığa alınacağına yönelik haberlerle ilgili konuşmuştu. Bir gazeteye verdiği röportajda "Benim gibi birini açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım?" diyen Çalışkan, gazeteci Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada ise "Bunların yazılacağından haberdar değildim" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker'e koruma verilmesinde sorumluluğuna işaret ettiği ve açığa alınacağı yönünde iddialar gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan sessizliğini bozmuş ve Cumhuriyet gazetesi'nden Seyhan Avşar'a önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İddialarla ilgili olarak "Allah'a sığınıyorum" diyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, açığa alınacağı yönündeki haberlerle ilgili de " Türkiye'deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye'de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim" ifadelerini kullanmıştı.

EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÇALIŞKAN: RÖPORTAJ VERMEK İÇİN YAPMADIM BU KONUŞMAYI

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube üzerinden yaptığı yayında açıklamalarıyla ses getiren Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'a ulaştığını ve programa çıkmaya davet ettiğini söylerken, Çalışkan'ın buna sitemli bir yanıt verdiğini söyledi.

Özdemir, Çalışkan'ın yanıtını şöyle aktardı:

"Sitemli bir konuşma oldu. Dedi ki, 'Ben ilk olarak size şunu söyleyeyim, röportaj vermek için bu konuşmayı yapmadım ve de bunların yazılacağından haberdar değildim, yazılacağını bilsem hiç konuşmazdım' dedi. Bize de programa çıkmayacağını söyledi. Off the record bir kaç soru sordum, o da off the record, yani gazeteciyle arasında kalmak kaydıyla, çünkü ondan sizin almadan bunları yayımlayamam. Bana bazı olayları anlattı."

RÖPORTAJI YAPAN MUHABİR: KENDİSİ BANA 'KONUŞTUKLARIMIZ YAZILMASIN" DEMEDİ

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın, "Yazılacağını bilseydim konuşmazdım" açıklamasına ilişkin konuşan haberi yapan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Seyhan Avşar ise, "Mustafa Çalışkan'ın açığa alınacağına dair duyumlar aldım. Çalışkan'ı başta suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma verilmesi konusu ve eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir üzerinden kendisine yöneltilen tüm iddiaları sormak için aradım. İddiaları hatırlatıp bazı sorular yönelttim. Kendisi bana 'konuştuklarımız yazılmasın' şeklinde bir şey söylemedi. 'Off the record söylüyorum' şeklinde bir uyarıda bulunsaydı elbette ki söylediklerini yazmazdım. Ben gazetecilik refleksi ile aradım işimi yaptım" dedi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, Beni nasıl açığa alacaklar sözleri hakkında konuştu: Bunların yazılacağından haberdar değildim

Mustafa Çalışkan, Cüneyt Özdemir, Süleyman Soylu, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, 'Beni nasıl açığa alacaklar' sözleri hakkında konuştu: Bunların yazılacağından haberdar değildim - Son Dakika


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