Emniyet Genel Müdürü Aktaş Antalya'da temaslarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş Antalya'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Antalya'da temaslarda bulundu

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Antalya'da temaslarda bulundu, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti.


Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından "Şehit Fethi Sekin Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan katıldı.


Toplantının ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada İdlib'de, Elazığ'da, Van'da ve İstanbul'da hayatını kaybeden vatandaşlar, tüm şehitler ve milletin her türlü felaketten korunması için kurban kesildi.


Düzenlenen programların ardından Aktaş'ın bir sonraki ziyareti Valilik oldu. Antalya Valisi Karaloğlu'nu makamında ziyaret eden Aktaş, Karaloğlu ile birlikte Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette Karaloğlu mart ayında uygulamaya geçecek olan EDS sistemi hakkında bilgi verdi. 346 kamera olduğunu dile getiren Karaloğlu Gazipaşa'dan Kaş'a kadar kontrollü bir şekilde uygulanacağını belirtti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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