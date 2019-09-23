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Emniyet Müdürü Ekici'den Müftü Keskin'e veda ziyareti

52 dakika önce

Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Van İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, veda ziyaretleri kapsamında Van İl Müftüsü Ömer Keskin'i makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Ekici'den Müftü Keskin'e veda ziyareti, System.String[]

Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Van İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, veda ziyaretleri kapsamında Van İl Müftüsü Ömer Keskin'i makamında ziyaret etti.


Müftü Keskin, Ekici'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, "Van'da görev yaptığı süre içinde Emniyet Müdürümüz M. Suat Ekici Beyle çalışma imkanımız oldu. Van'da göstermiş olduğu başarıları Aydın'da da göstereceğine inancımız tamdır. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" dedi.


Ekici ise, görev yapmaktan mutluluk duyduğu Van'ı unutmayacağını söyledi.


Ziyaret, Müftü Keskin'in Müdür Ekici'ye Kur'an-ı Kerim hediye etmesiyle sona erdi. - VAN

Keskin, Aydın, Müftü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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