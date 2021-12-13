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Emniyet müdürüne silahlı saldırı! Basmane'de bir eğlence mekanının önünde yaşandı! - Son Dakika

Emniyet müdürüne silahlı saldırı! Basmane'de bir eğlence mekanının önünde yaşandı!

13.12.2021 09:41
Emniyet müdürüne silahlı saldırı! Basmane'de bir eğlence mekanının önünde yaşandı!

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesinin cenazesi için İzmir'e giden İstanbul Havalimanı'ndan sorunlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, aynı günün gecesinde bir eğlence mekanının önünde silahla vuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesinin cenazesi için İzmir'e giden İstanbul Havalimanı'ndan sorunlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre aynı günün gecesinde bir eğlence mekanının önünde silahla vuruldu.

Haberde Ağca'nın sol baldırından yaralandığı ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi. Emniyet saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, hedefin Ağca olup olmadığı da ayrıca soruşturuluor.

CENAZE İÇİN GİTMİŞTİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Sebahat Aktaş dün İzmir'de toprağa verildi.

Aktaş için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikcioğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Zafer Aktaş ve akrabalarının ve yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

BASMANE'DE BİR KULÜBÜN ÖNÜNDE SALDIRI

Cenaze için İstanbul'dan İzmir'e giden emniyet personelinden biri de İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca'ydı. Ağca, cenaze töreninin ardından dün gece 02.45 sıralarında Basmane'de bulunan Broadway NightClub isimli eğlence mekanı önünde silahla vuruldu. Sol baldırından yaralanan Ağca ile birlikte Selahattin Vural isimli bir kişi de kurşunların hedefi oldu.

Vural'a, sol üst baldırı ile sol omzundan iki kurşun isabet etti. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ağca ile Vural tedavi altına alındı. Görgü tanıkları, bir kişinin mekanı hedef alarak ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını söylerken, saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Emniyet müdürüne silahlı saldırı! Basmane'de bir eğlence mekanının önünde yaşandı!

Emniyet Müdürlüğü, Silahlı saldırı, Basmane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet müdürüne silahlı saldırı! Basmane'de bir eğlence mekanının önünde yaşandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet müdürüne silahlı saldırı! Basmane'de bir eğlence mekanının önünde yaşandı! - Son Dakika
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