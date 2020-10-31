Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazında kayıp ihbarı bulunulan 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Alana gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, enkazın altında yakınları bulunan kişilere, arama- kurtarma çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgesi, saat 14.51'de büyük bir depremle sarsıldı. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir'de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir'de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise hasar gördü.

EMRAH APARTMANI'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYORİzmir'de yıkılan binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 Sokak'taki Emrah Apartmanı'nın enkazından 11 kişi cansız bedeni ile 19 kişi sağ olarak kurtarılırken, ailelerin kayıp ihbarında da bulunulan 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında yakınları olanların umutlu bekleyişi sürürken, bir arama köpeği de çalışmalara destek veriyor. Enkazdaki arama- kurtarma çalışması 150 kişiden oluşan ekiple sürdürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de enkazda yürütülen çalışmayı yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan 2 Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Kurum, enkazın altında yakınları bulunan kişilere arama- kurtarma çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/İZMİR,