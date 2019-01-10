Emrah Dursun´A Yılın Basın Emekçisi Ödülü
17 dakika önce
Anibal Dergi´nin Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerini kapsayan Kocaeli Batıyakası En´leri 82. İl Marka Şehir Gebze Vefa ve Başarı Ödülleri dağıtım töreni önceki akşam GKM´de gerçekleşti.
İş, siyaset, bürokrasi, sivil toplum, spor, sanat ve basın camiasından 250 kişinin katıldığı törende Merhum Münip Özköse anısına YILIN BASIN EMEKÇİSİ ÖDÜLÜNÜ Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Levent Altun, Manşet Marmara Gazetesi sahibi Sayın Emrah Dursun´a takdim etti.
Ödül merasimi sırasında program sunucusu İrfan Yormaz, Dursun´un mesleki kariyerinden bahsederken kısa bir süre önce Siirt ve Hakkari Çukurca kuzey ırak sınırındavatani görevini tamamlayan genç gazetecinin zaman zaman kışladan bile haber güncellediğini hatırlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:54 Kaynak: Bültenler
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