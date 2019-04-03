Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Brent Fiyatları Kısıntılar ve Yaptırımlar Etkisiyle Beş Ayın Zirvesine Yakın

Emtia Piyasaları – Brent Fiyatları Kısıntılar ve Yaptırımlar Etkisiyle Beş Ayın Zirvesine Yakın

1 saat önce

– Brent petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları etkisiyle son beş ayın en yüksek değerine yaklaştı.

Emtia Piyasaları – Brent Fiyatları Kısıntılar ve Yaptırımlar Etkisiyle Beş Ayın Zirvesine Yakın, System.String[]
– Brent petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları etkisiyle son beş ayın en yüksek değerine yaklaştı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.22 artışla 69.52 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.02 artışla 62.58 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları dolarda görülen düşüş ve hisse senedi piyasalarında görülen artış etkisiyle sabitlendi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 15.04 dolardan,

altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,293.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.91 artışla 2.932 dolardan,

platin, yüzde 2.32 artışla 872.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 3.05 düşüşle 1,357.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 381 liraya, Cumhuriyet altını da 1,568 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:47 Kaynak: DHA

Opec, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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