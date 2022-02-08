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En hüzünlü Şirinler Köyü! Duvarın arkasında 250 bin insanın dramı var - Son Dakika

En hüzünlü Şirinler Köyü! Duvarın arkasında 250 bin insanın dramı var

08.02.2022 13:05

250 binden fazla insanın çadırlarda hayatta kalma mücadelesi verdiği İdlib'e bağlı Kerame kampındaki görüntü bakanları hüzünlendirdi. Her gören çocuğun yüzünde tebessüm uyandıran 'Şirinler' Kerame'de bir duvara resmedilirken, duvarın arkasından görünen tablo ise tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve İletişim Platformu organizasyonuyla Suriye'ye giden gazeteciler, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede zorlu günler geçiren Suriye halkının dramına şahitlik etti.

İdlib'in çeşitli bölgelerindeki mülteciler ve yetim çocuklarla bir araya gelen gazeteciler, organizasyon kapsamında hem İHH'nın sınır hattındaki hem de vakfın Reyhanlı'daki eğitim kampüsü ve koordinasyon merkezindeki çalışmalarını yerinde inceleme imkanı buldu. 6 milyondan fazla insanın hayatta kalma mücadelesi verdiği sınır hattında özellikle Kerame kampında durum vahim... 250 bine yakın insanın çok zor şartlarda yaşadığı bu kampta özellikle çocuklar ve kadınlar için hayat çok acımasız.

Kerame kampındaki Şirinler görselinin arkasında tam bir dram var

GERÇEKLER "ŞİRİN" GÖRÜNEN DUVARIN ARKASINDA

Soğuk havaya, yağmura, kara ve çamura rağmen hayatın devam ettiği çadır kentte kaydedilen bir görüntü ise tam anlamıyla bölgede yaşanılanları özetliyor. Her gören çocuğun yüzünde tebessüm uyandıran Şirinler, Kerame'de bir duvara resmedilirken duvarın arkasından görünen tablo ise tüm gerçekleri bir bir yüzümüze vuruyor. Bölgedeki çocukların çizgi film izlemek bir yana üzerlerine giyecek bir parçayı, boğazlarından geçecek bir lokmayı bile zor buluyor olduğu gerçeği yürekleri sızlatıyor.

Kerame kampındaki Şirinler görselinin arkasında tam bir dram var

"DUYARLILIK ARTACAKTIR DİYE ÜMİT EDİYORUZ"

İHH ile birlikte düzenledikleri organizasyonla gazetecilerin sahada yaşananları bizzat görmesine imkan sağlayan İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, "Bugüne kadar burada yaşananları hep bölgedeki gazetecilerden dinliyorduk. Fakat biz İstanbul ve Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımızı da sahaya getirelim ve burada yaşananları bizzat görüp aktarsınlar istedik. Özellikle son zamanlarda Türkiye gündeminde 'hadi artık geriye dönsünler' ifadelerine sıkça rastlıyorduk. Fakat arkadaşlarımızla birlikte bu ziyaretin ardından gördük ki burada geriye dönülebilecek bir ülke ve ortam yok. Türkiye'dekilerin buraya dönmesinden daha çok, insanların bulundukları yerde hayata dahil olabilmeleri için bir duyarlılığın oluşması gerektiğini gördük. Bunun için de İHH'nın yaptığı briket evler projesi oldukça önem arz ediyor. Sonuç itibariyle bu organizasyon neticesinde olması gereken duyarlılık artacaktır diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kerame kampındaki Şirinler görselinin arkasında tam bir dram var

"SIKINTILARA BİZZAT ŞAHİTLİK ETTİLER"

İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek ise gazetecilerin sorunları yerinde görmesini amaçladıklarını ifade ederek "On bir yıldır burada problemli bir şekilde yaşayan insanların sıkıntılarını bir nebze daha olsa Türkiye gündeminde duyurmak amacıyla arkadaşlarımız buraya geldiler. Gazeteci arkadaşlarımız burada yaşananları yerinde gözlemlediler, insanlarla konuşma fırsatı buldular. Gazeteciler, insanların yaşadıkları sıkıntılara bizzat şahitlik ettiler. Bunun yanı sıra da yapılan hizmetleri gördüler. Böylelikle hem kendi şahsi çevrelerinde hem de meslekleri itibariyle kamuoyuna yansıtacakları içeriklerde ön yargılara dair bir tecrübe ile yaklaşıma sahip olacaklar." dedi.

Kerame kampındaki Şirinler görselinin arkasında tam bir dram var

ORGANİZASYONA 28 GAZETECİ VE 3 İŞ İNSANI KATILDI

Yaşanan drama dikkati çekmek amacıyla programa, İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, TGRT TV Haber spikeri Alper Altun, Independent Türkçe Muhabiri Cihad Arpacık, Ülke TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, TRT Haber'den Emin Gökçegözoğlu, En Son Haber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, Anadolu Ajansı Muhabiri Kenan Irtak, Türkiye Gazetesi muhabiri Mahmut Özay, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter, Yeni Şafak İnternet Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, Haber Global TV Muhabiri Umut Erol, TV5 Muhabiri Ali Ekber Mete, Milli Gazete Muhabiri Mehmet Fahri Özkan, Diyanet TV'den Mustafa İspir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Güngör, Basın Danışmanı Adem Aksüt, Anadolu Gençlik Dergisi Basın Sorumlusu Miraç Yinanç, İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek, İHH Medya ve Sosyal Medya Birimi'nden Muhammed Zahiroğlu, Baran Gülyüz, Malik Hamzaoğlu, Bilal Gündoğdu ile Selim Tosun, iş insanları Ahmet Kaan, Fahri Şahin ile Mustafa Sözen katıldı.

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Şirinler, Türkiye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En hüzünlü Şirinler Köyü! Duvarın arkasında 250 bin insanın dramı var - Son Dakika


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