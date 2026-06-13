En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ukrayna’da devam eden savaşın gölgesinde hayatlarını birleştirmeye çalışan genç bir çiftin en mutlu günü, gökyüzünde patlayan Rus kamikaze dronu nedeniyle kabusa döndü. Cephe hattındaki Zaporizhzhia kentinde düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damat, havada vurularak alev topuna dönen Rus intihar dronunun üzerlerine doğru feci şekilde parçalanışını dehşet içinde izledi.

ÇIĞLIKLAR KULAKLARI SAĞIR ETTİ

Olay, 7 Haziran'da Dinyeper Nehri kıyısında yer alan ve Rus ordusunun neredeyse her gün bombardımanına maruz kalan endüstriyel öneme sahip Zaporizhzhia kentinde meydana geldi. Yeni evli çift, açık alanda en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdiği sırada gökyüzünde bir hareketlilik yaşandı.

Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından havada vurulan Rus kamikaze insansız hava aracı (İHA), ağaçlık alanın hemen üzerinde büyük bir gürültüyle patladı. Görüntülerde, beyaz gelinliği içindeki gelinin şok içinde, "Ah, şimdi bir yere düşecek herhalde" dediği duyuluyor.

Birkaç saniye sonra gökyüzünü yırtan kulakları sağır eden patlama sesinin ardından, çevredeki bir kız çocuğunun "Ah, anne!" diyerek korkuyla bağırdığı anlar kameraya yansıdı.

"İŞTE BİZİM DÜĞÜNLERİMİZ"

Dramatik anları kaydeden düğün fotoğrafçısı Eduard Kovsh, görüntüleri sosyal medya hesabından "İşte Zaporizhzhia'da yaptığımız düğünlerin türleri" notuyla paylaştı. Kısa sürede viral olan video, tüm dünyaya savaşın ortasında hayata tutunmaya çalışan Ukrayna halkının yaşadığı tezat dolu gerçekliği bir kez daha gösterdi.

Aynı gün Rus ordusu kentteki bir trene ve Balabino banliyösüne de dron saldırıları düzenlemiş, sivil kayıplar yaşanmıştı. Yetkililer, düşürülen İHA enkazlarının yanan kalıntılarının bile ölümcül olabileceği konusunda halkı uyardı.