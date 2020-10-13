Endonezya, Malezya, Japonya ve Pakistan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Endonezya, Malezya, Japonya ve Pakistan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

13.10.2020 15:25
Endonezya, Malezya, Japonya ve Pakistan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya, Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkili olmaya devam ediyor.

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya, Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkili olmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 906 artarak 340 bin 622'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 92 artışla 12 bin 27'ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 777 artışla 263 bin 296'ya çıktı.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 89 bin 228'e, Doğu Cava'da 47 bin 595'e, Bali'de 10 bin 304'e ve Açe'de 5 bin 895'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 660 artarak 16 bin 880'e, aktif vakalar ise 5 bin 345'e yükseldi.

Bugün 350 kişi sağlığına kavuşurken iyileşenlerin toplam sayısı 11 bin 372 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 163'e ulaştı.

Öte yandan Kovid-19 vakalarının yoğun artış gösterdiği Sabah eyaletinde 26 Ekim'e kadar sürecek kısmi sokağa çıkma yasağı bugün başladı.

14 ila 27 Ekim'de sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Selangor eyaleti ile başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'da ise güvenlik güçleri, yollara barikat kurmaya başladı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 500 artarak 90 bin 980'e, ölü sayısı 4 artışla 1651'e yükseldi.

Son bir günde 24 bin 978 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 148 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 531 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 319 bin 848'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 588'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 304 bin 609 oldu.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya, Malezya, Japonya ve Pakistan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Belediye Başkanı, Hatay'daki maden sahası iddialarına iki yıl önceki yangınla cevap verdi Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak         
15:09
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı         
14:43
İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı         
14:18
Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı         
13:48
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:35:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya, Malezya, Japonya ve Pakistan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei