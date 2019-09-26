Son Dakika Haberleri: Enerji profesyonelleri türkiye enerji zirvesi'nde buluşacak
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Enerji profesyonelleri türkiye enerji zirvesi'nde buluşacak

1 saat önce

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) desteğiyle 10.

Enerji profesyonelleri türkiye enerji zirvesi'nde buluşacak, System.String[]

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) desteğiyle 10.Türkiye Enerji Zirvesi, bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla organize edilecek ve Türkiye ve küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler ve gelecek trendler 1,500'ün üzerinde yerli ve yabancı sektör profesyonelleri tarafından değerlendirilecek.

Türkiye Enerji Piyasasının "En Büyük Aile Buluşması" olarak gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz gazının ticarileştirilmesi, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin etkileri enerji gibi sektörünün gündemini belirleyen konular 20 farklı oturumda ele alınacak. Zirve aynı zamanda stant alanları ile enerjinin önemli markalarına ev sahipliği yapacak.

Yeni iş birliklerine kapı aralayacak;

Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan "Enerji sektörünün her açıdan ele alınacağı zirvede, katılımcıların ve karar alıcıların bugünü doğru şekilde yorumlamalarını ve gelecek öngörülerini genişletmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Sektörde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerin katılacağı zirvenin ev sahibi olarak, enerji sektörüne dair yeni iş birliklerine katkıda bulunmak bizler için büyük önem taşıyor" dedi.

Sektörün geleceği masaya yatırılacak

Türkiye Enerji Zirvesi'nde bu yıl, "Doğu Akdeniz Gazının Ticarileştirilmesi, Sürdürülebilir Enerji için Verimli Büyüme, Akaryakıt Piyasalarında Regülasyonlar ve Serbest Piyasa, Ticaret Savaşları ve Jeopolitik Gelişmelerin Emtia Piyasalarına Etkileri, Doğal Gaz 2.0: Yeni bir pazar inşası, Yenilenebilir Enerjide 2020 Sonrası Yeni Piyasa Kurgusu: YEKA-Mini YEKA, YEKDEM 2.0 ve lisanssız enerji yatırım finansmanı, Arama ve Üretim Sektöründe Yabancı Yatırım Stratejileri, IMO 2020 Enerji ve Ulaştırma Sektörlerine Etkileri, Enerji depolama-Dijitalleşme ve Şebeke Entegrasyonu" gibi önemli başlıklar konuların uzmanları tarafından ele alınacak.

Ulusal ve Uluslararası üst düzey yöneticiler katılacak

Enerji Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen zirveye; T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı,  EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Akenerji Genel Müdürü Serhan Gencer, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, Gama Enerji CEO'su Tamer Çalışır, Valerua Energy CEO'su Dr. Sean Guest gibi birçok önemli isim katılacak. (Fotoğraflı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:41 Kaynak: DHA
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