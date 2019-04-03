Son Dakika Haberleri: Engelli Sporcular Özel Etkinlikte Buluştu

Engelli Sporcular Özel Etkinlikte Buluştu

45 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'ndan yararlanan engelli sporcular, düzenlenen özel etkinlikte buluştu.

Engelli Sporcular Özel Etkinlikte Buluştu, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'ndan yararlanan engelli sporcular, düzenlenen özel etkinlikte buluştu. Günün sonunda ise hepsine şampiyonluk madalyası verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli cazibe merkezlerinden Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanı içindeki Uluslararası Buz Sporları Salonu, toplumun her kesimine spor yapma olanağı tanıyor. Salona gelerek hem buz pateni eğitimi alan hem de gönüllerince eğlenen engelli çocuklar, bu kez düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında bir araya geldi. Programa katılan tüm engelli sporculara ise şampiyonluk madalyası verildi.

Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da engelli bireylere fırsat eşitliği sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle buz patenine başlayan Selin Durgut'un başarıları ise ayrı bir gurur yaşattı. Özel sporcuların katıldığı Türkiye Cimnastik şampiyonalarında bugüne dek 20 madalya kazanan Selin'in 2020 yılında Antalya'da 100'e yakın ülkeden 1500 sporcunun katılacağı 2. Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda ülkemizi buz pateninde temsil edeceği belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:38 Kaynak: İHA

Aşık Veysel Şatıroğlu, Bornova, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Spor
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