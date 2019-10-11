Eni: Savaş gemileri gelirse Kıbrıs'tan çekiliriz

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adanın güneyinde doğalgaz arama izni verdiği İtalyan enerji şirketi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, savaş gemilerinin gelmesi halinde bölgeyi terk edeceklerini açıkladı.AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından adanın güneyinde doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunma hakkı tanınan İtalya'nın en büyük enerji şirketi Eni, bölgede gerilimin tırmanması ve taraflardan birinin bölgeye savaş gemileri göndermesi durumunda çalışmalarını durdurup Kıbrıs'ı terk edeceğini açıkladı. Eni CEO'su Claudio Descalzi, konuyla ilgili açıklamasında, "Endişeli değilim. Ama birileri buraya savaş gemileri ile gelirse sondaj çalışması yapmayacağım" dedi.



İtalya'nın başkenti Roma'daki bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Descalzi, "Kesinlikle doğalgaz kuyuları için bir savaş başlatmak istemiyorum" ifadesini kullandı. Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti geçen hafta, Türkiye'nin bölgeye yeni bir sondaj gemisi göndererek AB'ye meydan okuduğunu ve gerilimi tırmandırdığını ifade etmişti. Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisini, adanın güneybatı açıklarındaki 7. parsele göndererek, kendi münhasır ekonomik bölgesini ihlal ettiğini savunuyor. Söz konusu bölge ile ilgili doğalgaz arama ruhsatı Güney Kıbrıs yönetimi tarafından, daha önce Fransız Total ve İtalyan Eni enerji şirketlerine verilmişti.



Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin sondaj gemisi gönderdiği belirtilen bu bölgenin, uluslararası hukuka göre tamamen kendi egemenlik sahası içinde olduğunu ifade ediyor. Şu ana dek Kıbrıs açıklarındaki üç bölgede doğalgaz yatakları bulundu. Shell ve ExxonMobil gibi enerji devlerini bölgeye çeken bu gelişmeye rağmen henüz söz konusu yataklardan doğalgaz çıkarma işlemine başlanmadı. Kıbrıslı Türklerin de bu bölgelerde hak sahibi olduğunu savunan Türkiye, çıkarılacak yer altı zenginliklerinin eşit paylaşımında ısrar ediyor. AFP/ ET,BK



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