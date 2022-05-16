ENSTİTÜDE AB PROJESİYLE FARKLI ÜRETİM - Son Dakika
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ENSTİTÜDE AB PROJESİYLE FARKLI ÜRETİM

16.05.2022 12:36

MERKEZİ Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, bir AB Projesi olan 'Simtap Unıt Projesi' ile farklı bir üretim gerçekleştiriliyor.

MERKEZİ Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, bir AB Projesi olan 'Simtap Unıt Projesi' ile farklı bir üretim gerçekleştiriliyor. 5 ülkenin ortak olduğu proje ile kurulan tesiste balık üretiminde kullanılan sudan dört farklı ürün yetiştiriliyor.

Merkezi Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, 'Simtap Unıt Projesi' kapsamında (Kendi kendine yetebilen multi tropik entegre akunaponik sistemler) AB fonlarından sağlanan 800 bin Türk lirası ile 1000 metrekarelik kapalı bir tesis kuruldu. Almanya'dan iki kurum, İtalya, Fransa, İspanya ve Malta'nın ortaklığında yürütülen AB Projesi ile enstitüdeki üretim tesislerinde levrek yavrusu üretiminde kullanılan su, yeni kurulan tesisteki tanklara alınıyor. Atık su ile en yukarıdaki tanklarda balık üretimi gerçekleştiriliyor. Ardından sular daha aşağıdaki bölümlere alınıyor. Buranın bir bölümünde balık avcılığında ve balık beslenmesinde kullanılan solucanlar ve çift kabuklular yetiştiriliyor. Çift kabukluların hemen yanındaki daha geniş bir bölümde deniz börülcesi üretimi gerçekleştiriliyor. Bir bölümde de yavru balıkların beslenmesinde kullanılan algler üretiliyor. Tesis içinde dönen su ile aynı anda balık, solucan ve çift kabuklular, deniz börülcesi ve alg üretimi yapılıyor. Algler, kurtlar ve çift kabuklular balık üretiminde yem olarak kullanılıyor. Deniz börülcesi ve tanklarda büyütülen levrek balıkları besin olarak kullanılıyor.

4 yıl sürecek projeyi Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan başkanlığındaki 9 kişilik ekip yürütüyor. Proje ile alternatif bitki türleri, farklı tür ve yöntemle balık üretimi hedefleniyor. Tesiste Almanya, Fransa, Malta ve İspanya'dan gelen 13 uzman, Türk uzmanlarla birlikte çalışmaları incelerken, bir çatı altında yapılan dört farklı tür üretimini ilgiyle izledi. Proje kapsamında 5 ülkede kurulan en iyi tesisin Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde olduğu belirtildi.

Enstitü Müdürü ve Proje Başkanı Serkan Erkan, "Simtap Projemiz AB ülkeleriyle partnerlik yaparak, tasarladığımız bir konsorsiyuma üye olduk. Bu ülkeler arasında her ülkeye bir iş paketi verildi. Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'ne de kendi kendine yetebilen multi tropik entegre bir sistem geliştirme talimatı verildi. Bütçesi tamamen AB'den sağlanan sistemle levrek yetiştiriciliğinde kullandığımız suyu, kapalı devre sistemle atık suyu deniz kurtlarını yetiştirdiğimiz ayrı bir yatağa alıp, deniz kurtlarından sonra deniz börülcesi yetiştirdiğimiz bir bitki yatağına alıp, en son alg üretip, en son alarak da azotlu bileşiklerden temizlenmiş suyu levrek balığına vererek, döndürdüğümüz kapalı devre sistemin tüm giderlerini de kendi içinde üretilen ürünlerle karşıladığımız bir tasarımdı. Bin metrekarelik alanda bu çalışmayı yaptık" dedi.

ENSTİTÜDE AB PROJESİYLE FARKLI ÜRETİM
ENSTİTÜDE AB PROJESİYLE FARKLI ÜRETİM
ENSTİTÜDE AB PROJESİYLE FARKLI ÜRETİM
ENSTİTÜDE AB PROJESİYLE FARKLI ÜRETİM

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Avrupa Birliği, Beymelek, Akdeniz, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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