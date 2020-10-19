Enuygun.com'dan 29 Ekim tatili için seyahat önerileri - Son Dakika

Enuygun.com'dan 29 Ekim tatili için seyahat önerileri

19.10.2020 11:37
Enuygun.com'dan 29 Ekim tatili için seyahat önerileri, System.String[]

Seyahat sitesi enuygun.com, 29 Ekim tatilinde seyahat edilebilecek yerlere ilişkin önerilerini paylaştı.

Seyahat sitesi enuygun.com, 29 Ekim tatilinde seyahat edilebilecek yerlere ilişkin önerilerini paylaştı.

Enuygun.com açıklamasına göre, yılın son tatilinde 1,5 gün izin alarak 5 gün seyahat etmek mümkün oluyor.

28 Ekim Çarşamba yarım gün ve 30 Ekim Cuma günü izinlerini birleştirerek isteyenler sonbaharın güzelliklerini keşfedebilecekleri yerlere isteyenler de son kez deniz keyfi yapabilecekleri yerlere doğru yola çıkabiliyor.

Enuygun.com da bu kapsamda tatile çıkmak isteyenler için bazı seyahat rotası önerilerini paylaştı.

Sonbaharın incisi Abant

Buna göre, en güzel sonbahar fotoğrafları çekmek isteyenler için Abant keyifli görüntüler sunuyor. İstanbul ve Ankaralıların günübirlik de gidip gezebileceği Abant'ın tadını çıkarmak için 1-2 gecelik konaklama planlaması yapmak mümkün. Abant gölü ve yolu üzerinde her zevke uygun otel seçenekleri de mevcut. Abant'a gitmişken yakınlarındaki diğer doğal güzellikleri de keşfetme imkanı bulunuyor. Yedigöller, Akkaya, Gölcük, Mudurnu bu bölgede mutlaka görülmesi gereken destinasyonlardan görülüyor.

Türkiye'nin Davos'u Ayvacık

Ayvacık ise Yeşilırmak ile Hasan Uğurlu- Suat Uğurlu baraj göllerinin arasında bulunuyor. Burası dünyanın en önemli liderlerine her yıl ev sahipliği yapan Davos'a benzetiliyor.

Güzel atlar ülkesi Kapadokya

Açıklamaya göre, dünyanın nadir bulunan güzelliklere sahip diyarı Kapadokya, bir zamanlar güzel atların ülkesi olarak da anılıyordu. Tarih boyunca insanların yaşamak ya da saklanmak için seçtiği kayalıklar bugün Türkiye'nin ve dünyanın en nadide doğal güzelliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ayrıca burayı sonbaharda gezerken güzel fotoğraflar da çekmek mümkün oluyor.

Kadim şehir Mardin

Önerilen seyahat rotalarından Mardin ise tarihiyle dikkati çekiyor.

Binlerce yıllık geçmişi olan Süryani kiliseleri, taş işçiliğinin müthiş örneklerini temsil eden konaklar, camiler, medreseler Mardin'in konuklarına sunduğu tarihi izler olarak öne çıkıyor.

Su yoluyla Dalyan seyahati

Açıklamaya göre, tatilde denize girmek ve güneşle iç içe bir tatil yapmak isteyenler de Dalyan, Köyceğiz ve Fethiye'yi de içine alan güzel bir rota oluşturabilirler. Sazlıklarla kaplı bir yolculukla ulaşılan İztuzu Plajı'nda denize girme imkanı bulunuyor.

Göcek, Fethiye, Faralya Koyu ve Kayaköy bölgede görülecek yerler arasında ilk sırada geliyor.

Lezzet başkenti Gaziantep

Ayrıca 29 Ekim tatilini gurme turu yaparak değerlendirmek isteyenler Türkiye'nin lezzet başkenti olarak anılan Gaziantep'i tatil rotası olarak belirleyebilirler.

Gaziantep'te ayrıca Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Kalesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ni gezmek de önerilirken, su kenarında vaha görüntüsü sunan Halfeti de gezi listesinde olması gereken destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Gaziantep, 29 Ekim, Abant, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enuygun.com'dan 29 Ekim tatili için seyahat önerileri - Son Dakika

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