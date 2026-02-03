Epstein Belgeleri Geri Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Epstein Belgeleri Geri Çekildi

Epstein Belgeleri Geri Çekildi
03.02.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Epstein davasında mağdurların bilgileri ifşa edilince ABD Adalet Bakanlığı belgeleri kaldırdı.

ABD Adalet Bakanlığı, mağdurların kimliklerinin ifşa edildiğini söylemesinin ardından Jeffrey Epstein ile ilgili binlerce belgeyi internet sitesinden kaldırdı.

Epstein'ın kurbanlarının avukatları, Cuma günü yayınlanan dosyalardaki hatalı sansürlemelerin yaklaşık 100 mağdurun hayatını "alt üst ettiğini" söyledi.

Yayınlanan belgeler arasında, potansiyel kurbanların isimlerinin ve yüzlerinin tespit edilebileceği e-posta adresleri ve çıplak fotoğraflar da yer alıyordu.

Kurbanlar bu açıklamayı "akıl almaz" olarak nitelendiren bir bildiri yayımladı. Bildiride "isimlerinin açıklanmaması, incelenmemeleri ve yeniden travmatize edilmemeleri" gerektiğini söylediler.

Adalet Bakanlığı, söz konusu tüm dosyaları kaldırdığını ve durumun "teknik veya insan hatası"ndan kaynaklandığını söyledi.

Adalet Bakanlığı Pazartesi günü bir federal hakime sunduğu mektupta "Mağdurlar veya avukatları tarafından dün akşam itibariyle kaldırılması istenen tüm belgeler, daha fazla düzenleme yapılmak üzere kaldırılmıştır" dedi.

Bakanlık, yeni talepleri incelemeye devam ettiğini ve ayrıca daha fazla düzenleme gerektirebilecek başka belgelerin olup olmadığını kontrol ettiğini belirtti. Ayrıca, bağımsız olarak tespit edilen "önemli sayıda" belgenin de kaldırıldığını ekledi.

Kongrenin her iki kanadının da Adalet Bakanlığı'nı belgeleri yayınlamaya zorlayan bir tasarıyı onaylamasının ardından zorunlu kılınan yayın şartlarına göre, federal hükümetin mağdurları tanımlayabilecek ayrıntıları sansürlemesi gerekiyordu.

Cuma günü, mağdurları temsil eden iki avukat, New York'taki bir federal yargıçtan Adalet Bakanlığı'na dosyaları barındıran web sitesini kapatması emrini vermesini istedi ve bu yayını "Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir günde mağdur mahremiyetinin en vahim ihlali" olarak nitelendirdi.

Avukatlar Brittany Henderson ve Brad Edwards, Adalet Bakanlığı'nın "binlerce vakada mağdurların isimlerini ve diğer kişisel kimlik bilgilerini sansürlemeyi başaramaması" nedeniyle "acil adli müdahale gerektiren bir acil durum" olduğunu söyledi.

Epstein'ın kurbanlarından birkaçı mektuba yorumlar ekledi. Bunlardan birinde belgelerin yayınlanması "hayati tehlike" olarak nitelendirirken, bir diğeri özel banka bilgilerinin yayınlanmasının ardından ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Epstein mağdurlarından Annie Farmer, Salı günü BBC'ye yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı'nın mağdurları bu şekilde ifşa ederek verdiği zararın çokluğu nedeniyle ortaya çıkan yeni bilgilere odaklanmak zor" dedi.

Epstein'ın kurbanlarından bir diğeri Lisa Phillips, mağdurların çoğunun yaynın ortaya çıkarttığı sonuçlardan "çok mutsuz" olduğunu söyledi.

Salı günü BBC'nin Newsday programına konuşan yetkili "Adalet Bakanlığı üç şartımızın hepsini ihlal etti" dedi.

"Birincisi, birçok belge hala açıklanmadı. İkincisi, yayın tarihi çoktan geçti. Ve üçüncüsü, Adalet Bakanlığı mağdurların çoğunun isimlerini açıkladı."

Epstein'ın birçok kurbanını temsil eden kadın hakları avukatı Gloria Allred, daha önce BBC'ye verdiği demeçte, son yayınlanan belgelerde, daha önce kamuoyuna açıklanmamış olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kurbanın isminin ifşa edildiğini söylemişti.

Allred "Bazı vakalarda isimlerin üzerini çizmişler ama yine de okuyabiliyorsunuz. Bazı vakalarda da daha önce isimlerini kamuoyuna hiç açıklamamış mağdurların fotoğraflarını göstermişler" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e yaptığı açıklamada, "Mağdur koruma konusunu çok ciddiye aldıklarını ve masumları korumak için yayınlanan milyonlarca sayfadaki binlerce mağdurun adını sansürlediklerini" söyledi.

Yetkililer, bakanlığın "sorunu çözmek için gece gündüz çalıştığını" ve "bugüne kadar yayınlanan sayfaların %0,1'inde" mağdurların kimliğini belirleyebilecek sansürsüz bilgiler bulunduğunu ekledi.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren bir yasa gereği, Epstein'le ilgili milyonlarca dosya ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı. Geçen cuma günü yayımlanan dosyalar arasında üç milyon sayfa, 180 bin görüntü ve iki bin video bulunuyor.

Epstein, cinsel istismardan yargılanmayı beklerken 10 Ağustos 2019'da New York'taki bir hapishane hücresinde öldü.

Kaynak: BBC

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein Belgeleri Geri Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:15
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya takıldı
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:29
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 22:10:44. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein Belgeleri Geri Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.