Epstein Belgeleri Geri Çekildi

ABD Adalet Bakanlığı, mağdurların kimliklerinin ifşa edildiğini söylemesinin ardından Jeffrey Epstein ile ilgili binlerce belgeyi internet sitesinden kaldırdı.

Epstein'ın kurbanlarının avukatları, Cuma günü yayınlanan dosyalardaki hatalı sansürlemelerin yaklaşık 100 mağdurun hayatını "alt üst ettiğini" söyledi.

Yayınlanan belgeler arasında, potansiyel kurbanların isimlerinin ve yüzlerinin tespit edilebileceği e-posta adresleri ve çıplak fotoğraflar da yer alıyordu.

Kurbanlar bu açıklamayı "akıl almaz" olarak nitelendiren bir bildiri yayımladı. Bildiride "isimlerinin açıklanmaması, incelenmemeleri ve yeniden travmatize edilmemeleri" gerektiğini söylediler.

Adalet Bakanlığı, söz konusu tüm dosyaları kaldırdığını ve durumun "teknik veya insan hatası"ndan kaynaklandığını söyledi.

Adalet Bakanlığı Pazartesi günü bir federal hakime sunduğu mektupta "Mağdurlar veya avukatları tarafından dün akşam itibariyle kaldırılması istenen tüm belgeler, daha fazla düzenleme yapılmak üzere kaldırılmıştır" dedi.

Bakanlık, yeni talepleri incelemeye devam ettiğini ve ayrıca daha fazla düzenleme gerektirebilecek başka belgelerin olup olmadığını kontrol ettiğini belirtti. Ayrıca, bağımsız olarak tespit edilen "önemli sayıda" belgenin de kaldırıldığını ekledi.

Kongrenin her iki kanadının da Adalet Bakanlığı'nı belgeleri yayınlamaya zorlayan bir tasarıyı onaylamasının ardından zorunlu kılınan yayın şartlarına göre, federal hükümetin mağdurları tanımlayabilecek ayrıntıları sansürlemesi gerekiyordu.

Cuma günü, mağdurları temsil eden iki avukat, New York'taki bir federal yargıçtan Adalet Bakanlığı'na dosyaları barındıran web sitesini kapatması emrini vermesini istedi ve bu yayını "Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir günde mağdur mahremiyetinin en vahim ihlali" olarak nitelendirdi.

Avukatlar Brittany Henderson ve Brad Edwards, Adalet Bakanlığı'nın "binlerce vakada mağdurların isimlerini ve diğer kişisel kimlik bilgilerini sansürlemeyi başaramaması" nedeniyle "acil adli müdahale gerektiren bir acil durum" olduğunu söyledi.

Epstein'ın kurbanlarından birkaçı mektuba yorumlar ekledi. Bunlardan birinde belgelerin yayınlanması "hayati tehlike" olarak nitelendirirken, bir diğeri özel banka bilgilerinin yayınlanmasının ardından ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Epstein mağdurlarından Annie Farmer, Salı günü BBC'ye yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı'nın mağdurları bu şekilde ifşa ederek verdiği zararın çokluğu nedeniyle ortaya çıkan yeni bilgilere odaklanmak zor" dedi.

Epstein'ın kurbanlarından bir diğeri Lisa Phillips, mağdurların çoğunun yaynın ortaya çıkarttığı sonuçlardan "çok mutsuz" olduğunu söyledi.

Salı günü BBC'nin Newsday programına konuşan yetkili "Adalet Bakanlığı üç şartımızın hepsini ihlal etti" dedi.

"Birincisi, birçok belge hala açıklanmadı. İkincisi, yayın tarihi çoktan geçti. Ve üçüncüsü, Adalet Bakanlığı mağdurların çoğunun isimlerini açıkladı."

Epstein'ın birçok kurbanını temsil eden kadın hakları avukatı Gloria Allred, daha önce BBC'ye verdiği demeçte, son yayınlanan belgelerde, daha önce kamuoyuna açıklanmamış olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kurbanın isminin ifşa edildiğini söylemişti.

Allred "Bazı vakalarda isimlerin üzerini çizmişler ama yine de okuyabiliyorsunuz. Bazı vakalarda da daha önce isimlerini kamuoyuna hiç açıklamamış mağdurların fotoğraflarını göstermişler" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e yaptığı açıklamada, "Mağdur koruma konusunu çok ciddiye aldıklarını ve masumları korumak için yayınlanan milyonlarca sayfadaki binlerce mağdurun adını sansürlediklerini" söyledi.

Yetkililer, bakanlığın "sorunu çözmek için gece gündüz çalıştığını" ve "bugüne kadar yayınlanan sayfaların %0,1'inde" mağdurların kimliğini belirleyebilecek sansürsüz bilgiler bulunduğunu ekledi.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren bir yasa gereği, Epstein'le ilgili milyonlarca dosya ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı. Geçen cuma günü yayımlanan dosyalar arasında üç milyon sayfa, 180 bin görüntü ve iki bin video bulunuyor.

Epstein, cinsel istismardan yargılanmayı beklerken 10 Ağustos 2019'da New York'taki bir hapishane hücresinde öldü.