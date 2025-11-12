Epstein’ın e-postaları ortaya çıktı! Trump, mağdurlardan biriyle \'saatler geçirmiş\'

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Demokrat üyeleri, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımladı.

TRUMP'IN 'İSTİSMAR AĞINDAN HABERİ VAR' İDDİASI: SAATLERCE VAKİT GEÇİRDİ

Epstein'ın 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin evinde adı gizlenen mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer aldı. Milyarder Epstein'ın, Wolff'a gönderdiği 2019 tarihli başka bir e-postada ise Trump hakkında, "Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti." ifadelerini kullandığı görüldü. Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı ve Epstein mağdurlarının isimlerinin gizlendiği kaydedildi.

Jeffrey Epstein ile ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP'TAN YANIT GELDİ: DEMOKRATLAR NE KADAR BAŞARISIZ OLDUKLARINI GİZLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR

Öte yandan, Trump'tan Demokrat Partili siyasetçilerin kendisiyle ilgili e-postaları yayınlamasına yanıt gecikmedi. ABD Başkanı, "Demokratlar, Jeffrey Epstein aldatmacasını tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar çünkü hükümetin kapanması ve diğer birçok konuda ne kadar başarısız olduklarını gizlemek için her şeyi yaparlar" dedi.

Söz konusu paylaşımları "tuzak" olarak nitelendiren Trump, "Sadece çok kötü ya da aptal bir Cumhuriyetçi bu tuzağa düşer. Demokratlar, ülkemizi acımasızca kapatarak ve aynı zamanda birçok kişiyi riske atarak ülkemize 1,5 trilyon dolarlık zarar verdiler ve bunun bedelini ödemeliler. Dikkatimizi, Epstein veya başka herhangi bir konuya çekmemeliyiz ve bu konuyla ilgilenen tüm Cumhuriyetçiler, yalnızca ülkemizi açmaya ve Demokratların neden olduğu büyük hasarı düzeltmeye odaklanmalıdır" dedi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.