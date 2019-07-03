Son Dakika Haberleri: ER-VAK'tan Karayazı'ya çıkarma
Son Dakika Güncel Haber

ER-VAK'tan Karayazı'ya çıkarma

1 saat önce

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Sultan Sekisi toplantılarının yirmi altıncısını Karayazı ilçesinde düzenledi.

ER-VAK'tan Karayazı'ya çıkarma, System.String[]
Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Sultan Sekisi toplantılarının yirmi altıncısını Karayazı ilçesinde düzenledi.

Lise salonundaki etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için yapılan saygı duruşu ile başladı.

Toplantıya katılan 100'den fazla vatandaşın topluca İstiklal Marşını söylemesinin ardından Er- Vak Başkanı Erdal Güzel açılış konuşması yaptı. Erdal Güzel, Erzurum ve ilçelerinde şimdiye kadar yaptıkları toplantılarda yöre sorunlarını çözüme kavuşturduklarını hatırlattı.

Toplantıda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ise Erzurum Vilayet Kongresinin 100. Yılı konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Kürkçüoğlu, yaptığı konuşmada Karayazı'ya özel bölüm açtı.

Karayazı halkının Sarıkamış, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında çok sayıda şehit verdiğini ifade eden Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya ayak basan Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın öncülerinden Bayraktar Han tarafından kurulan Bayraktar ilçesinin adının 1937'de Karayazı olarak değiştirildiğini bildirdi. Konferans sonunda Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Ermeniler konulu kitabını hediye etti. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:12 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Neden eski sevgilimle çıkıyorsun" diyerek lise öğrencisi kızı bıçaklamıştı, serbest bırakıldı Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu! 19 gün sonra acı haberi geldi CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:36:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ER-VAK'tan Karayazı'ya çıkarma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]