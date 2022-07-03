Erbakan: "Altılı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye'den duyulmaya başlandı" - Son Dakika
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Erbakan: "Altılı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye'den duyulmaya başlandı"

03.07.2022 20:12

Erbakan: "Altılı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye'den duyulmaya başlandı" Fatih Erbakan, Eskişehir İl Başkanlığı 2.

Erbakan: "Altılı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye'den duyulmaya başlandı"

Fatih Erbakan, Eskişehir İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuştu

ESKİŞEHİR - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir rekabetin olduğunu belirterek "Altılı masadan gelen çatırtılar, patırtılar bütün Türkiye'den, Anadolu'dan duyulmaya başlamıştır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Eskişehir İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Tek listeyle girilen seçimde, Osman Mandacı Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı olarak seçildi. Kongre'ye Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra teşkilat üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla, CHP Genel Başkanı arasındaki adaylık rekabeti her geçen gün artarak devam ediyor"

Kongrede bir konuşma gerçekleştiren Erbakan, altılı masanın çok uzun ömürlü olmayacağını belirterek, "Karşınıza bir altılı masa çıkıyor ve daha şimdiden koltuk kavgasına düştüklerinin sinyallerini vermeye başladılar. Sen mi cumhurbaşkanı olursun? Ben mi bakan olurum? Masanın bir tarafında eski AK Partili başbakan, bakanlar ve eskiden AK Parti hükümetlerinde görev yapanlar. Masanın diğer tarafı eskiden AK Parti'de görev yapanlardan cumhurbaşkanı olmaz, diyor. Bizim eski AK Partili bakanlar, başbakanlar masanın bu tarafına cevap veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı kendisi cumhurbaşkanı olmak isterken, İyi Parti tarafı başka bir aday çıkarmak istiyor. Bu yetmiyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan'ıyla, CHP Genel Başkanı arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı rekabeti her geçen gün artarak devam ediyor. Bütün bunların üstüne CHP'li Bolu Belediye Başkanı kendi genel başkanını cesaretsizlikle suçluyor, aday olamayacaksan ben çıkıyım aday olayım, çekil önümde durma diyor. Böyle bir tablonun içerisinde biz ne diyoruz. Altılı masadan gelen çatırtılar, patırtılar bütün Türkiye'den Anadolu'dan duyulmaya başlamıştır. Çok uzun ömürlü olmayacağı da açık bir şekilde ortadadır. Masadakilerden hiçbir tanesinin ülkenin temel problemleriyle ilgili somut bir çözüm önerisi yok" dedi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Erbakan, Eskişehir, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan: 'Altılı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye'den duyulmaya başlandı' - Son Dakika

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