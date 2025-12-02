Ercan Avcı\'nın Tekstil Başarı Hikayesi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 10 metrekarelik küçük bir dükkânda yıllarca yorgancılık yapan Ercan Avcı, 1,5 dönümlük kapalı alanda iş kıyafeti üretimi gerçekleştiren bir tekstil tesisinin sahibi oldu.

BABA MESLEĞİ ÖLÜNCE TEKSTİLE YÖNELDİ

İşe ilk etapta 20 personelle başladıklarını belirterek üretim ağının kısa sürede ülke geneline yayıldığını söyleyen Avcı, babasından devraldığı yorgancılığı 45 yıl sürdürdüğünü, ancak mesleğin artık sürdürülebilir olmadığını görmesi üzerine tekstile yöneldiğini ifade etti.

HEDEFİ 100 ÇALIŞANLI BÜYÜK BİR ÜRETİM ALANI

İlk dikimlerini özel sipariş üzerine yaptığını, beğenilmesiyle birlikte işi büyüttüğünü ve bugün 15–20 çalışanla üretim yaptıklarını aktardı. Tesisin bin beş yüz metrekare olduğunu belirten Avcı, ileride 100 kişinin çalışacağı daha büyük bir üretim alanı kurmayı hedeflediğini dile getirdi. Altı yedi ayda bu kadar hızlı büyüme beklemediklerini vurgulayan Avcı, yorgancılığı tamamen bırakmadığını, özel sipariş geldiğinde hâlâ kendi elleriyle yorgan diktiğini söyledi.

"HEDEFİM DAHA BÜYÜK BİR FABRİKA KURMAK"

Avcı, "Babamın mesleği yorgancılık. Ben 45 sene bu işi yaptım. Ancak belli bir yaştan sonra yorgancılığın sürdürülemediğini gördüm ve tekstile yönelmek istedim. İlk dikimlerimi özel sipariş olarak yaptım, beğenildi. Bunun üzerine işi büyüttüm. Şu an 15–20 çalışanımız var. Talepler güzel. Hedefim daha büyük bir fabrika kurmak."

"BU KADAR HIZLI BÜYÜMEYİ BEKLEMİYORDUK"

Türkiye'nin birçok iline üretim yaptıklarını belirten Avcı, şöyle dedi: "Burası bin beş yüz metrekare bir tesis. İleride 100 kişinin çalışacağı büyük bir alan oluşturmak istiyorum. Altı yedi ay oldu başlayalı, bu kadar hızlı büyümeyi beklemiyorduk."

BALKAN ÜLKELERİNE İHRACAT YAPIYOR

Yorgancılığı tamamen bırakmadığını da ifade eden Avcı, özel sipariş olduğunda hâlâ kendi elleriyle yorgan diktiğini söyledi. Türkiye'nin birçok iline üretim yaptıklarını belirten Avcı, özellikle Hatay başta olmak üzere pek çok ile iş kıyafeti gönderdiklerini, Gürcistan ile görüşmelerin sürdüğünü ve Balkan ülkelerine de ihracat yapıldığını ifade etti.