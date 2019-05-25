Son Dakika Haberleri: Erciş'te İnci Kefali Festivali renkli görüntülerle başladı

Erciş'te İnci Kefali Festivali renkli görüntülerle başladı

5 saat önce

VAN'da 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı.

Erciş'te İnci Kefali Festivali renkli görüntülerle başladı, System.String[]
VAN'da 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı.  Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bu yıl ramazanın bereketini yaşarken, balıkların göçünü de izlemek bize ayrıca manevi bir haz veriyor" dedi.
24-26 Mayıs tarihlerinde, Van Gölü'nde yaşayabilen tek canlı türü olan inci kefalinin üreme yolculuğuna dikkat çekmek için düzenlenen 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı. Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Erciş Balık Bendi'nde düzenlenen festivale, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmet Beyoğlu, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Festival alanına gelenler ilk olarak tersine adeta uçarcasına derelere akın eden inci kefali göçünü izledi. Daha sonra da Vali Bilmez ve beraberindekiler halk oyunları gösterisini izleyip, açılan stant ve fotoğraf sergisini gezdi.
'İNCİ KEFALİ KORUNMASI GEREKEN DOĞAL KAYNAĞIMIZ'
Vali Bilmez, tek kuruş para harcamadan 14 bin insana geçim kaynağı sunan inci kefalininin korunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:  "İnci kefali balığı, Türkiye'nin ve Vanımızın önemli değeri olan 600 bin yaşındaki Van Gölü'nün endemik bir türü. 600 bin yıldır inci kefalleri bu yıl olduğu gibi Van Gölü havzasındaki akarsulara üremek için göç ediyor. Bu kutsal ve zorlu göçte inci kefali, Van Gölü'ne dökülen akarsuların akış yönünün tersine uçarak muhteşem bir doğa olayı ve görsel bir şölen sunuyor. Bu yıl ramazanın bereketini yaşarken, balıkların göçünü de izlemek bize ayrıca manevi bir haz veriyor. Bu muhteşem göçü sergileyen inci kefali, yaklaşık 14 bin insanın geçim kaynağı. Tek kuruş para harcamadan 14 bin insanı istihdam etmek, ekonomimize de büyük katkı sağlıyor. Eğer bu balığı iyi koruyabilirsek istihdam sayımız daha da artacaktır. Bu nedenle inci kefali korunması gereken bir doğal kaynağımız. Bildiğiniz gibi doğal kaynaklar, sınırsız olmayan sürdürülebilir kaynaklardır. Geçmişte dere yataklarında bilinçsizce avlanan balıklar adeta katlediliyordu. Biz balıkların neslinin korunması için yoğun çaba gösteriyoruz. Geldiğimiz noktada ise inci kefali balığı adına festivaller düzenleniyor. Başta güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumların tedbirleri olmak üzere, toplumun her kesiminde de inci kefalinin göç döneminde bir duyarlılık geliştiğini görmek ayrıca bizi mutlu ediyor."
İftar yemeği de yine festival alanında verildi. Kaymakamlık tarafından verilen iftara yaklaşak 2 bin kişi katıldı. İftarını açan vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar Yüzüncü Yıl Üniversitesi müzik bölümü öğrencilerinin seslendirdiği şarkıları ve 'Grup Tillo'nun okuduğu ilahileri dinledi. 


- Ercişvan
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:32 Kaynak: DHA
Sanat festivali, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı Erdoğan'dan "İki Üniversite Mezunuyum İş Bulamıyorum" Diyen Kadına Yanıt: Kocan Ne Yapıyor? Çiftçilik Yapan Elektrik Mühendisi, Serasına Kurduğu Çuvallı Sistem Sayesinde Üretimini Artırdı Mağarada Cesedi Bulunan Teröristin, 4 Askerimizin Şehit Edilmesinde Yer Aldığı Ortaya Çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 18:16:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te İnci Kefali Festivali renkli görüntülerle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]