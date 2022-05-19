Erciyes'in zirvesine "19 Mayıs" tırmanışı

Türkiye'nin çeşitli illerinden Kayseri'ye gelen dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı'na katılan dağcılar, Çobanini mevkisinde kamp kurdu.

Tırmanışa saat 02.00'te başlayan 2'si kadın 40 dağcı, 5 saat sonra Erciyes'in zirvesine ulaştı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs dolayısıyla 27 yıldır Erciyes'in zirvesine tırmanış düzenlediklerini, bu yıl da tırmanışı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Zirvede kar yağışının başladığını anlatan Yılmaz, zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduklarını belirtti.