- Erciyes'te teleferik tatbikatı- Teleferikte mahsur kalanlar film sahnelerini aratmayan görüntülerle kurtarıldı- Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı... - Son Dakika

Erciyes'te teleferik tatbikatı

Teleferikte mahsur kalanlar film sahnelerini aratmayan görüntülerle kurtarıldı

Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu:

"Her türlü kötü senaryoya karşı bir eğitim faaliyeti şeklinde her yıl bunu gerçekleştiriyoruz"

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi teleferik tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği arızalanan teleferikte mahsur kalan vatandaşlar, film sahnelerini aratmayan görüntülerle kurtarıldı.

Develi Kapı'da düzenlenen tatbikata Erciyes A.Ş., Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma, JAK, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan 60 kişi katıldı. Senaryo gereği teleferiğin arızalanması sonucu vatandaşlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. JAK ve Erciyes A.Ş. ekipleri halatlarla teleferiğe çıkarak mahsur kalan vatandaşların yanına ulaştı. Daha sonra vatandaşlar, gerekli güvenlik önlemi alındıktan sonra aşağı sarkıtılan halatlarla güvenli bölgeye tahliye edildi. Burada bekleyen sağlık ekipleri de kurtarılan vatandaşlara müdahale etti.

Tatbikat hakkında bilgiler veren Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, şuana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı Erciyes'te en kötü senaryolara hazır halde olabilmek için her yıl böyle eğitimleri düzenlediklerini belirterek; "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla dünya çapında bir kayak merkezi haline gelen Erciyesimizde her yıl düzenlediğimiz bir eğitim faaliyeti şekline dönüşen tatbikatımızı bu yıl da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizlere destek olan kurumlara teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere burada daha önce böyle şeyler yaşamadık ancak her türlü kötü senaryoya karşı bir eğitim faaliyeti şeklinde her yıl bunu gerçekleştiriyoruz. Sandalyede kalan misafirlerimizi halatlardan sarkarak sandalyelere geldiler ve yeryüzü ekiplerine başarılı şekilde teslim ettiler. Başarıyla tatbikatımızı gerçekleştirdiler. Pistlerdeki pist arama kurtarma ekibimiz kayak sezonu boyunca hem pistlerde devriye yapmakta hem de arama kurtarma faaliyetini sürdürmekte. Özellikle jandarmamızla birlikte bu faaliyetleri yürütüyoruz. Onların destekleriyle pistlerde yardıma ihtiyaç duyan misafirlerimiz i güvenli şekilde sağlık ekiplerine teslim ediyoruz. Aynı şekilde ekibimizin arama kurtarma ve ilkyardım bilgileri de var. İhtiyaç olduğunda yardımcı olabiliyorlar. Konu Erciyes olunca bize destek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda kayak merkezimiz açılacak. İnşallah başarılı, keyifli, sağlıklı bir kayak sezonu geçirmeyi temenni ediyoruz" dedi.